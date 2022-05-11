Нова Зеландія оголосила нові санкції проти Росії
Під санкції потрапили громадяни РФ та російські компанії
Міністерка закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута оголосила про нові санкції проти Росії. Під обмежувальні заходи потрапили вісім російських громадян і компаній. Про це повідомляє сайт уряду Нової Зеландії.
Санкції введені проти фізичних та юридичних осіб, причетних до організації кібератак та реалізації кампанії з поширення дезінформації в Україні.
У санкційні списки були внесені 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу Росії, «Головний центр спеціальних технологій» Головного управління Генштабу РФ і російське»Агентство інтернет-досліджень».
Також були введені санкції щодо офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова, начальника Генштабу адмірала Ігоря Костюкова, президента медіахолдингу «Червона зірка» Олексія Піманова, співзасновника кримського інформагентства NewsFront Михайла Синеліна і генерального директора ВГТРК Олега Добродєєва.
До цього Нова Зеландія ввела санкції роти більш ніж 650 російських громадян, включаючи президента країни Володимира Путіна і депутатів Держдуми РФ, а також щодо 55 найбільших російських підприємств і організацій.
Раніше уряд Нової Зеландії ввів 35% мита на весь імпорт з Росії.
Також Нова Зеландія виділила $11 млн допомоги Україні.