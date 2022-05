РФ ввела санкції проти колишньої німецької «дочки» «Газпрома»

У російському «чорному списку» – 31 компанія, більшість яких належить до групи Gazprom Germania

Росія запровадила блокуючі санкції щодо всієї групи Gazprom Germania, взятої під контроль урядом Німеччини. Постанова уряду РФ від 11 травня розміщена на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Як повідомлялося, на початку квітня Міністерство економіки ФРН розпорядилося передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства. Поки що термін дії рішення – до 30 вересня поточного року. Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до BNetzA. Керуючий вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню Федеральним мережевим агентством.

У російському «чорному списку» – 31 компанія, більшість яких належить до групи Gazprom Germania. Це безпосередньо Gazprom Germania GmbH, а також її дочірні компанії Gazprom NGV Europe GmbH, Astora GmbH, ZGG - Zarubezhgazneftehim Trading GmbH, GAZPROM Schweiz AG Wingas UK Ltd., Wingas Sales GmbH, Wingas Holding GmbH, Industriekraftwerk Greifs wald GmbH, Vemex energo s.r.o., Wingas Benelux s.r.l. USA Inc., Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG, Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd., Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., Gazprom Хутро (UK) 1 Ltd., Gazprom Хутро (UK) 2 Ltd., PremiumGas S.p.A., Vemex s.r.o., Vemex Energie a.s., Wiee Romania SRL.

Також уряд РФ запровадив санкції щодо польської компанії EuRoPol GAZ S.A. - це власник польської ділянки газопроводу Ямал-Європа. Раніше повідомлялося, що наприкінці квітня Польща запровадила санкції щодо «Газпрому».

Обмеження мають на увазі заморожування здійснення прав на акції та інші цінні папери, заморожування виплати дивідендів.

Торгова група Wingas/WIEH/WIEE є власником великого пакету контрактів на постачання російського газу. Astora – найбільший оператор зберігання газу в Європі.