Риновірус сильніший за Covid-19 і витісняє його з організму – дослідження

Якщо риновірус і Sars-CoV-2 випустити одночасно, перший витісняє Covid-19

Висока поширеність риновірусу може зупинити нові штами коронавірусу

Звичайний риновірус, що викликає застуду, виявився сильнішим за Covid-19. Про це свідчать результати дослідження, проведені британськими вченими з Університету Глазго.

Вони стверджують, що вірус, який спричиняє застуду, може ефективно витіснити коронавірус з клітин організму.

Щоб довести це, вони використали копію слизової оболонки дихальних шляхів людини, зроблену з клітин того ж типу, і заразили її Sars-CoV-2 і риновірусом, який є однією з найпоширеніших інфекцій у світі.

Виявилося, якщо риновірус і Sars-CoV-2 випустити одночасно, перший витісняє Covid-19.

На думку дослідників, висока поширеність риновірусу може зупинити нові штами коронавірусу.

Подальші експерименти показали, що риновірус запускає імунну відповідь всередині інфікованих клітин, який блокує здатність Sars-CoV-2 створювати свої копії.

Також додамо, що нова мутація коронавірусу, яку виявили в Україні, дає «нестандартну» відповідь на звичну терапію і викликає важчі й триваліші форми захворювання.

Раніше стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що «британський» штам коронавірусу є по всій країні.

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