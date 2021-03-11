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    Рік тому ВООЗ оголосила про початок пандемії Covid-19

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    Спалах коронавірусу понад рік тому стався у китайському місті Вухань і вірус швидко розповсюдився по всьому світу&nbsp; - Рік тому ВООЗ оголосила про початок пандемії Covid-19
    Спалах коронавірусу понад рік тому стався у китайському місті Вухань і вірус швидко розповсюдився по всьому світу 
    Фото: CNN

    За офіційними даними за рік на коронавірус захворіло понад 117 млн людей у світі

    11 березня 2020 року, рівно рік тому, Всесвітня організація охорони здоров’я огосила про початок пандемії коронавірусу. За цей час за офіційними даними внаслідок хвороби у світі загинули більше 2 млн 600 тисяч осіб.

    Рік тому на брифінгу у Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив: «Ми прийшли до висновку, що хвороба Covid-19 може бути розцінена як пандемія», – сказав він.

    Гендиректор попередив, що слово пандемія не слід використовувати «необережно». «Якщо його неправильно використовувати, то воно викличе страх або невиправдану згоду з тим, що боротьба програна, і це призведе до непотрібних страждань і смертей», – сказав він.

    На той момент у світі в 114 країнах світу було зареєстровано близько 118 тисяч випадків зараження Covid-19, в Україні ж перший випадок Covid-19 був зафіксований 3 березня 2020 року у Чернівецькій області.

    З того часу ситуація різко змінилася, станом на 11 березня 2021 року за статистикою ВООЗ – 117 332 262 випадки хвороби, загинули 2 605 356 людей.

    Найбільш постраждалою країною стали Сполучені Штати – загальна кількість жертв у країні сягнула позначки у 526 213 людей.

    Станом на ранок в Україні зафіксовано вже 1,425 млн випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст, за 10 березня, – 9 тисяч, знову стрибок за кількістю випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому також спостерігається різке збільшення госпіталізованих – за добу 4,2 тисячі.

    У НАН попереджають, що весняна хвиля Covid-19 в Україні може стати «національною катастрофою». Про це заявив лікар і науковець, кандидат біологічних наук, співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України Володимир Галицький.

    «Весняна хвиля Covid-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою», – сказав він.

    Нещодавно експерти ВООЗ заявили, що масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося.

    Раніше міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що Covid-19 міг циркулювати за межами китайського міста Вухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Вухань.

    Нагадаємо, зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований Covid з Британії, ПАР, Бразилії та Японії. При цьому у ВООЗ заявили, що географія нових штамів коронавірусу розширилася. Тільки «британський» Covid виявили вже в 86 країнах.

    Теги: медицина Китай наука хвороби вірус ВООЗ коронавірус
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