З понеділка в Україні похолодає і сніжитиме

В понеділок у західних областях пройде сніг

У Києві та області 13-14 грудня буде хмарно з проясненнями

У західних областях в понеділок, 13 грудня, синоптики прогнозують сніг. Про це повідомляє в Український гідрометцентр.

«Помірний (вночі місцями значний) сніг, 14 грудня вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу», – йдеться у повідомленні.

Натомість у північних, більшості центральних та південних областях опади очікуються переважно у вигляді дощу, вдень 14 грудня (у східних областях і вночі та вдень 13 грудня) - без істотних опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с, 13 грудня у східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура 13 грудня вночі та вдень 0-5° тепла (у східній частині вночі 0-5° морозу, на півдні країни вдень 4-9° тепла),

14 грудня вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни вдень 2-7° тепла.

15-16 грудня у південних, вдень 16 грудня в західних, північних та центральних областях невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (15 грудня у західних областях вночі 2-7° морозу, на півдні та сході країни, 16 грудня і в північних та центральних областях вдень 0-6° тепла); в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

По Києву й області 13-14 грудня хмарно з проясненнями.

13 грудня помірний дощ та мокрий сніг; 14 грудня вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 13 грудня 0-5° тепла, 14 грудня від 2° морозу до 3° тепла.

15- 16 грудня без опадів, лише вдень 16 грудня невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень 16 грудня 0-5° тепла.

До слова, у неділю, 12 грудня, на заході та у центрі України – мокрий сніг протягом доби.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

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