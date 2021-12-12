Дощі та тумани: якою буде погода у неділю, 12 грудня

12 грудня буде з опадами, однак без морозів

Сьогодні у деяких областях прогнозують похмуре небо та мокрий сніг

У неділю, 12 грудня, на заході та у центрі України – мокрий сніг протягом доби. Температура повітря вдень та вночі становитиме -1...+1 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Видимість 200-500 метрів, на дорогах ожеледиця. Протягом доби можливі опади у вигляді мокрого снігу.

У північних, північно-східних областях, а також у центрі країни очікуються дощі та вітряна погода. Уночі – без опадів. Температура повітря протягом доби становитиме +6...+8 градусів.

На сході – хмарно, без опадів. Стовпчики термометра показуватимуть вночі -1...+1 градусів, вдень – від 1 до 8 градусів вище нуля.

У Києві в неділю удень дощити, уночі без опадів. Удень і вночі стовпчики термометрів покажуть +4…+6.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть сильні морози.

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