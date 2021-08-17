Таїланд готується змінити карантинні правила для туристів

У Таїланді планують пом'якшити коронавірусні обмеження

Влада Таїланду хоче ввести програму, яка пом’якшить коронавірусні обмеження для мандрівників. Управління з туризму запропонувало уряду збільшити кількість курортів, які можуть відвідувати іноземці, передає New Straits Times.

Відомство просить керівництво країни ввести нову програму «7+7», яка скоротить обов'язкове мінімальне перебування відпочивальників на Пхукеті з двох тижнів до одного, після чого їм можна буде відвідувати інші міста королівства. Серед дозволених місць – острова Самуї, Пханган і Ко Тао, Ко-Пхі-Пхі, Ко-Нгай, Као-Лак, Кхао-Яо Яй і Ко Яо Ной і місто Кхаулак.

Якщо уряд підтримає ініціативу щодо пом'якшення обмежень, то нові правила почнуть діяти вже в серпні.

Також в уряді заявили, що експеримент з туристичною програмою «Пхукетська пісочниця», запущений в країні з 1 липня, згідно з яким усі вакциновані туристи, які прибувають на острів, повинні 14 днів перебувати там і тільки після цього можуть поїхати в інші провінції, показав позитивні результати .

Раніше повідомлялося, що влада Таїланду ізолювала вакцинованих туристів, яким дозволено в'їзд в країну, на острові Пхукет. При цьому щеплені іноземні туристи, які прибувають на курорт у рамках експериментальної програми, можуть безперешкодно потрапити на острів.

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