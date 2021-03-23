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    «Український Ілон Маск» у США отримав орден Ярослава Мудрого (фото)

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    Любомир Іванків &ndash;&nbsp; український винахідник, який живе у США - «Український Ілон Маск» у США отримав орден Ярослава Мудрого (фото)
    Любомир Іванків –  український винахідник, який живе у США
    Фото: ProLviv

    Романків – один із двох українців, які потрапили до Залу слави США

    У Генеральному консульстві України в Нью-Йорку посол Володимир Єльченко вручив державну нагороду українському винахіднику Любомиру Романківу. Про це повідомляється на сторінці посольства України в США у мережі Facebook.

    «Його називають «українським Ілоном Маском», а без його винаходу всесвітньо відомої компанії Apple могло б і не бути», – йдеться в повідомленні.

    Романків – один із двох українців, які потрапили до Залу слави США. Інший українець у списку –Ігор Сікорський.

    Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня Любомиру Романківу дали за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва та плідну громадську діяльність.

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    «Український Ілон Маск» у США отримав орден Ярослава Мудрого (фото)
    «Український Ілон Маск» у США отримав орден Ярослава Мудрого (фото)
    «Український Ілон Маск» у США отримав орден Ярослава Мудрого (фото)

    За своє життя винахідник Романків зробив 180 наукових відкриттів, з яких 67 запатентував. Його винаходи вивчають у найбільших університетах США, Британії, Німеччини, Польщі, Україні та низці інших країн.

    Вказується, що завдяки роботам українського винахідника, вдалося винайти ПК, жорсткий диск, інтернет, сонячні батареї та інші речі, які увійшли в нашу повсякденність.

    Любомир Іванків – український винахідник, який живе у США. Народився 17 квітня 1931 року у Львівській області. У 1944 році переїхав разом із родиною до Канади. Більшу частину своєї діяльності присвятив вивченню магнітних матеріалів, хімічних процесів та рефлективним дисплеям. Отримав 13 нагород за видатні винаходи і внесок в IBM, а також 24 нагороди за винаходи і досягнення. У 2012 році внесений до Зали національної слави США.

    Нагадаємо, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск розбагатів за добу на рекордну суму – $25,1 мільярда. Його статки зросли до $174 млрд.

    Теги: США інтернет посол наука Ілон Маск Facebook Apple Ігор Сікорський
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