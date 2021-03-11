  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ілон Маск дав слушну пораду розробникам гри Cyberpunk 2077

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кіану Рівз подарував одному з героїв свою зовнішність - Ілон Маск дав слушну пораду розробникам гри Cyberpunk 2077
    Кіану Рівз подарував одному з героїв свою зовнішність
    фото з відкритих джерел

    Машини, на думку бізнесмена, повинні мати автопілот і бути електричними

    Відомий бізнесмен Ілон Маск поділився думкою про гру Cyberpunk 2077, яка вийшла в грудні 2020 року. Він дав пораду розробникам гри.

    «До 2077 року машини «Деламейн» повинні мати автопілот і бути електричними», - написав Маск в своєму «твіттері».

    «Деламейн» - транспортна компанія в місті Найт-Сіті. Таксі «Деламейн» керується штучним інтелектом, однак, коли головний герой сідає за кермо, йому доводиться керувати машиною самостійно.

    Cyberpunk 2077 - комп'ютерна гра в жанрі action/RPG, розроблена і видана польською студією CD Projekt. Дія гри відбувається в 2077 році в Найт-Сіті, вигаданому північноамериканському місті з всесвіту Cyberpunk. Гравець управляє протагоністом з настройкою на ім'я Ві, який працює найманцем і володіє навичками злому і бою.

    Одного з героїв гри, Джонні Сільверхенда, озвучив канадський актор Кіану Рівз, котрий подарував йому й свою зовнішність.

    Топ-10 найпопулярніших поточних ігор

    • FIFA 21;
    • Assassin's Creed Valhalla;
    • Animal Crossing: New Horizons;
    • Mario Kart 8 Deluxe;
    • Call of Duty: Black Ops Cold War;
    • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
    • Just Dance 2021;
    • Cyberpunk 2077;
    • Super Mario 3D All-Stars;
    • Minecraft.

    Читайте також:

      Теги: Ілон Маск кіберспорт
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies