Ілон Маск дав слушну пораду розробникам гри Cyberpunk 2077

Кіану Рівз подарував одному з героїв свою зовнішність

Машини, на думку бізнесмена, повинні мати автопілот і бути електричними

Відомий бізнесмен Ілон Маск поділився думкою про гру Cyberpunk 2077, яка вийшла в грудні 2020 року. Він дав пораду розробникам гри.

«До 2077 року машини «Деламейн» повинні мати автопілот і бути електричними», - написав Маск в своєму «твіттері».

«Деламейн» - транспортна компанія в місті Найт-Сіті. Таксі «Деламейн» керується штучним інтелектом, однак, коли головний герой сідає за кермо, йому доводиться керувати машиною самостійно.

Cyberpunk 2077 - комп'ютерна гра в жанрі action/RPG, розроблена і видана польською студією CD Projekt. Дія гри відбувається в 2077 році в Найт-Сіті, вигаданому північноамериканському місті з всесвіту Cyberpunk. Гравець управляє протагоністом з настройкою на ім'я Ві, який працює найманцем і володіє навичками злому і бою.

Одного з героїв гри, Джонні Сільверхенда, озвучив канадський актор Кіану Рівз, котрий подарував йому й свою зовнішність.

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