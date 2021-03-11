Ілон Маск дав слушну пораду розробникам гри Cyberpunk 2077
Машини, на думку бізнесмена, повинні мати автопілот і бути електричними
Відомий бізнесмен Ілон Маск поділився думкою про гру Cyberpunk 2077, яка вийшла в грудні 2020 року. Він дав пораду розробникам гри.
«До 2077 року машини «Деламейн» повинні мати автопілот і бути електричними», - написав Маск в своєму «твіттері».
«Деламейн» - транспортна компанія в місті Найт-Сіті. Таксі «Деламейн» керується штучним інтелектом, однак, коли головний герой сідає за кермо, йому доводиться керувати машиною самостійно.
Cyberpunk 2077 - комп'ютерна гра в жанрі action/RPG, розроблена і видана польською студією CD Projekt. Дія гри відбувається в 2077 році в Найт-Сіті, вигаданому північноамериканському місті з всесвіту Cyberpunk. Гравець управляє протагоністом з настройкою на ім'я Ві, який працює найманцем і володіє навичками злому і бою.
Одного з героїв гри, Джонні Сільверхенда, озвучив канадський актор Кіану Рівз, котрий подарував йому й свою зовнішність.
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