«Ймовірно, багато людей помре». Маск розповів про підкорення Марса

Для польотів на Марс будуть залучати тільки добровольців

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск допустив, що під час місії підкорення Марса частина людей може загинути. Про це повідомляє CNN.

«Чесно кажучи, купа людей, ймовірно, помре спочатку. Дістатися туди непросто», – заявив Маск.

Він повідомив, що для польотів на Марс будуть залучати тільки добровольців. Маск допустив, що в польоті можуть виникнути труднощі з їжею та комфортом.

«Так, можна померти. Буде незручно, і їжа, можливо, буде не найкращою, й інші подібні речі. Але якщо вас приваблює важка та небезпечна, але славна пригода, то Марс – дуже вдале для вас місце», – заявив Маск.

Нагадаємо, Маск заявив, що людство повинно створити на Місяці постійно населену базу, а згодом – місто на Марсі.

Нагадаємо, компанія SpaceX проводить випробування міжпланетного багаторазового корабля Starship. Він призначений для польотів на Марс і Місяць. Корабель розрахований на 100 астронавтів.

Тим часом, американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, показала відео з мавпочкою, яка грає у відеогру без джойстика чи будь-яких кнопок – «силою думки».