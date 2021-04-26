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    Ілон Маск стане ведучим випуску гумористичного шоу Saturday Night Live

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    Ілон Маск стане ведучим випуску Saturday Night Live - Ілон Маск стане ведучим випуску гумористичного шоу Saturday Night Live
    Ілон Маск стане ведучим випуску Saturday Night Live
    Фото: Reuters

    Маск стане ведучим шоу, яке традиційно виходить увечері щосуботи

    Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск стане ведучим випуску гумористичного шоу Saturday Night Live, яке вийде в ефір 8 травня. Про це пише NBC.

    Маск стане ведучим шоу, яке традиційно виходить увечері щосуботи. Також організатори заявили і музикального гостя цього випуску — співачку Майлі Сайрус.

    Saturday Night Live — одне з найбільш популярних та довготривалих американських шоу. Його прем’єра відбулася у 1975 році на телеканалі NBC, і з того часу шоу показують лише там.

    Гостями шоу завжди були найвідоміші люди: співаки, артисти та політики. Також під час шоу часто показують скетчі, зокрема й на гострі соціальні теми, а також пародії на американських політиків. Ведучим з 2014 року є актор та стендап-комік Деррел Геммонд.

    Тим часом, американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, показала відео з мавпочкою, яка грає у відеогру без джойстика чи будь-яких кнопок – «силою думки». Ролик 9 квітня опубліковано на каналі проекту в YouTube.

    На відео дев’ятирічний макака на прізвисько Пейджер грає в гру «Понг», де треба відбивати кульку в бік супротивника. Тварині імплантували пристрій N1 Link, який тепер дозволяє їй рухати частинки гри на екрані комп’ютера за допомогою активності мозку.

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    Теги: Ілон Маск Twitter актор
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