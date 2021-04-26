Ілон Маск стане ведучим випуску гумористичного шоу Saturday Night Live
Маск стане ведучим шоу, яке традиційно виходить увечері щосуботи
Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск стане ведучим випуску гумористичного шоу Saturday Night Live, яке вийде в ефір 8 травня. Про це пише NBC.
Маск стане ведучим шоу, яке традиційно виходить увечері щосуботи. Також організатори заявили і музикального гостя цього випуску — співачку Майлі Сайрус.
April 24, 2021
Saturday Night Live — одне з найбільш популярних та довготривалих американських шоу. Його прем’єра відбулася у 1975 році на телеканалі NBC, і з того часу шоу показують лише там.
Гостями шоу завжди були найвідоміші люди: співаки, артисти та політики. Також під час шоу часто показують скетчі, зокрема й на гострі соціальні теми, а також пародії на американських політиків. Ведучим з 2014 року є актор та стендап-комік Деррел Геммонд.
Тим часом, американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, показала відео з мавпочкою, яка грає у відеогру без джойстика чи будь-яких кнопок – «силою думки». Ролик 9 квітня опубліковано на каналі проекту в YouTube.
На відео дев’ятирічний макака на прізвисько Пейджер грає в гру «Понг», де треба відбивати кульку в бік супротивника. Тварині імплантували пристрій N1 Link, який тепер дозволяє їй рухати частинки гри на екрані комп’ютера за допомогою активності мозку.
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