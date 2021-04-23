  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ілон Маск пропонує поселити землян на Місяці і на Марсі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ілон Маск: &laquo;Ми повинні побудувати постійну базу на Місяці. А потім &ndash; місто на Марсі&raquo; - Ілон Маск пропонує поселити землян на Місяці і на Марсі
    Ілон Маск: «Ми повинні побудувати постійну базу на Місяці. А потім – місто на Марсі»
    Фото з відкритих джерел

    Компанія SpaceX проводить випробування міжпланетного багаторазового корабля Starship

    Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що людство повинно створити на Місяці постійно населену базу, а згодом - місто на Марсі. За його словами, людство має стати космічним видом, мешканцями багатьох планет. Про це заявив Ілон Маск на пресконференції.

    «Ми занадто довго не були на Місяці. Ми повинні повернутися туди і побудувати постійну базу на Місяці. Я говорю про постійно населену базу. А потім - місто на Марсі. Людство стане космічним видом, мешканцями багатьох планет, а не однієї», – заявив він.

    Нагадаємо, компанія SpaceX проводить випробування міжпланетного багаторазового корабля Starship. Він призначений для польотів на Марс і Місяць. Корабель розрахований на 100 астронавтів.

    Тим часом, американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, показала відео з мавпочкою, яка грає у відеогру без джойстика чи будь-яких кнопок – «силою думки». Ролик 9 квітня опубліковано на каналі проекту в YouTube.

    На відео дев’ятирічний макака на прізвисько Пейджер грає в гру «Понг», де треба відбивати кульку в бік супротивника. Тварині імплантували пристрій N1 Link, який тепер дозволяє їй рухати частинки гри на екрані комп’ютера за допомогою активності мозку.

    Читайте також:

    Теги: політ космос Tesla Ілон Маск SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies