Ілон Маск пропонує поселити землян на Місяці і на Марсі

Ілон Маск: «Ми повинні побудувати постійну базу на Місяці. А потім – місто на Марсі»

Компанія SpaceX проводить випробування міжпланетного багаторазового корабля Starship

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що людство повинно створити на Місяці постійно населену базу, а згодом - місто на Марсі. За його словами, людство має стати космічним видом, мешканцями багатьох планет. Про це заявив Ілон Маск на пресконференції.

«Ми занадто довго не були на Місяці. Ми повинні повернутися туди і побудувати постійну базу на Місяці. Я говорю про постійно населену базу. А потім - місто на Марсі. Людство стане космічним видом, мешканцями багатьох планет, а не однієї», – заявив він.

Нагадаємо, компанія SpaceX проводить випробування міжпланетного багаторазового корабля Starship. Він призначений для польотів на Марс і Місяць. Корабель розрахований на 100 астронавтів.

Тим часом, американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, показала відео з мавпочкою, яка грає у відеогру без джойстика чи будь-яких кнопок – «силою думки». Ролик 9 квітня опубліковано на каналі проекту в YouTube.

На відео дев’ятирічний макака на прізвисько Пейджер грає в гру «Понг», де треба відбивати кульку в бік супротивника. Тварині імплантували пристрій N1 Link, який тепер дозволяє їй рухати частинки гри на екрані комп’ютера за допомогою активності мозку.