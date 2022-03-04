Глава МАГАТЕ обговорив зі Шмигалем ситуацію на Запорізькій АЕС

Магате (IAEA) знає про ситуацію в Україні

Наразі «не зафіксовано жодних змін рівня радіації» на місці

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем ситуацію на Запорізькій АЕС. А там зараз украй загрозлива ситуація через напад росіян та пожежу, спричинену обстрілами. Про це пише Politico.

Дмитро Орлов, мер міста Енергодар, назвав напад росіян «загрозою світовій безпеці». Те ж саме у відеозверненні сказав і Президент України Володимир Зеленський.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що «знає про обстріли» Запорізької атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі та постачає близько чверті електроенергії в Україні.

У МАГАТЕ також заявили, що генеральний директор організації Рафаель Гроссі розмовляв з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем про «серйозну ситуацію» на ЗАЕС і небезпеку в випадку потрапляння ударів росіян у реактори.

А проте МАГАТЕ й знає зі слів українського ядерного регулятора, що наразі «не зафіксовано жодних змін рівня радіації» на місці.

Як стало відомо, через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС: термінове звернення до світу (відео).

Уночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

Також якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль – Кулеба про обстріл ЗАЕС.

Стало відомо, що робити у разі радіаційної аварії.