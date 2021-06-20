Завалені хати, залиті подвір’я та потоплені кури: дощі наробили лиха на Буковині

Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила під’їзні шляхи до населених пунктів

У Чернівецькій області внаслідок зливних дощів підтоплено 14 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що постраждали села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук Чернівецького району.

Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила під’їзні шляхи до населених пунктів.

На місці працює Державна служба з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Керівництво області тримає ситуацію на контролі, додали в пресслужбі.

Так, у селі Вікно колишнього Заставнівського району вода залила подвір’я, потопивши домашню птицю, розмила дороги і розвалила хату, пише molbuk.ua

«Внаслідок дощів розлився потік у центрі села і наробив біди. Води людям було по вікна. Повністю замулило дороги, потопило курей, гусей, качок, городи, криниці – усе. Нанесло гілля та всілякого сміття під хати. Навіть шматки нової дороги знесло у вулиці. Повалилася хата. На щастя, людей там не було. Ще й електроенергії немає», – ідеться у публікації.

У сусідній Погорілівці ситуація також складна. Люди нарікають, що тепер залишаться без городини.

Рясний дощ підтопив вулиці, тротуари та угіддя місцевих мешканців у Хотині, що в Дністровському районі. Про це у Facebook повідомляє місцеве видання «Хотинські вісті».

На оприлюднених світлинах видно, що після зливи в Хотині підтопленими залишаються як тротуари, так і гравійні дороги та господарські угіддя людей.

Тим часом, Ялта продовжує підбивати підсумки удару стихії. 20 червня голова російської окупаційної адміністрації міста Яніна Павленко повідомила, що по всій Великій Ялті йдуть аварійно-відновлювальні роботи. За її словами, напруженою залишається ситуація в Кореїзі, куди й далі продовжує прибувати вода.