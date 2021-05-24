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    «Щастя, коли в тебе стільки спадкоємців». Одна з найстаріших українок відзначила 108-річчя (фото)

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    Довгожителька має чудову пам'ять і завжди в гарному настрої - «Щастя, коли в тебе стільки спадкоємців». Одна з найстаріших українок відзначила 108-річчя (фото)
    Довгожителька має чудову пам'ять і завжди в гарному настрої
    Фото: Затишанська громада

    Олена Малевська виховала двох дітей, сімох онуків, у неї – 18 правнуків і 21 праправнук

    Свій 108-ий день народження відзначила довгожителька Затишанської громади Олена Іванівна Малевська. Все життя жінка важко працювала в колгоспі села Росіянівка. Зараз, на схилі літ, вона оточена турботою своїх рідних і близьких.

    Малевська пережила дві революції, дві світові війни та стільки ж голодоморів. Вона почала працювати ще десятирічною дівчинкою. Працювала в селі на польових роботах, а потім – дояркою.

    Нині Малевська живе в селищі Затишшя в люблячій родині своєї доньки, поруч мешкає онука, постійно в гості приходять та приїжджають правнуки і праправнуки.

    Довгожителька має чудову пам'ять і завжди в гарному настрої. Своєю позитивною енергетикою щедро ділиться з усіма, хто приходить на гостину.

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    «Щастя, коли в тебе стільки спадкоємців». Одна з найстаріших українок відзначила 108-річчя (фото)
    «Щастя, коли в тебе стільки спадкоємців». Одна з найстаріших українок відзначила 108-річчя (фото)
    Фото: Затишанська громада

    «Я переживала важкі роки, сподіваючись на себе, Господа Бога та свою велику, дружну сім'ю, – каже довгожителька. – Вважаю себе щасливою людиною. Адже щастя, це коли у тебе є стільки спадкоємців!».

    Олена Малевська виховала двох дітей, сімох онуків, у неї – 18 правнуків і 21 праправнук.

    Нагадаємо, японка Кане Танака, яка є найстарішою з нині живих людей, відсвяткувала свій 118-й день народження. Через пандемію коронавірусу жінка практично не зустрічається зі своїми родичами, з пам'ятною датою особисто її привітали працівники будинку престарілих, де проживає довгожителька.

    Теги: Одеса Одещина жінка батьки
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    «Щастя, коли в тебе стільки спадкоємців». Одна з найстаріших українок відзначила 108-річчя (фото)