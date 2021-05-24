«Щастя, коли в тебе стільки спадкоємців». Одна з найстаріших українок відзначила 108-річчя (фото)

Довгожителька має чудову пам'ять і завжди в гарному настрої

Олена Малевська виховала двох дітей, сімох онуків, у неї – 18 правнуків і 21 праправнук

Свій 108-ий день народження відзначила довгожителька Затишанської громади Олена Іванівна Малевська. Все життя жінка важко працювала в колгоспі села Росіянівка. Зараз, на схилі літ, вона оточена турботою своїх рідних і близьких.

Малевська пережила дві революції, дві світові війни та стільки ж голодоморів. Вона почала працювати ще десятирічною дівчинкою. Працювала в селі на польових роботах, а потім – дояркою.

Нині Малевська живе в селищі Затишшя в люблячій родині своєї доньки, поруч мешкає онука, постійно в гості приходять та приїжджають правнуки і праправнуки.

Довгожителька має чудову пам'ять і завжди в гарному настрої. Своєю позитивною енергетикою щедро ділиться з усіма, хто приходить на гостину.

«Я переживала важкі роки, сподіваючись на себе, Господа Бога та свою велику, дружну сім'ю, – каже довгожителька. – Вважаю себе щасливою людиною. Адже щастя, це коли у тебе є стільки спадкоємців!».

Олена Малевська виховала двох дітей, сімох онуків, у неї – 18 правнуків і 21 праправнук.

Нагадаємо, японка Кане Танака, яка є найстарішою з нині живих людей, відсвяткувала свій 118-й день народження. Через пандемію коронавірусу жінка практично не зустрічається зі своїми родичами, з пам'ятною датою особисто її привітали працівники будинку престарілих, де проживає довгожителька.