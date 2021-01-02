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    У світі

    Найстаріша в світі жінка відсвяткувала 118-річчя: фото

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    19 вересня 2020 року Кане Танака стала найстарішою мешканкою Японії в історії - Найстаріша в світі жінка відсвяткувала 118-річчя: фото
    19 вересня 2020 року Кане Танака стала найстарішою мешканкою Японії в історії

    Жінка відзначила свій новий рекорд пляшкою кока-коли, яку вважає улюбленим напоєм

    Японка Кане Танака, яка є найстарішою з нині живих людей, відсвяткувала свій 118-й день народження.

    Про це повідомляє телеканал NHK.

    Через пандемію коронавірусу жінка практично не зустрічається зі своїми родичами, з пам'ятною датою особисто її привітали працівники будинку престарілих, де проживає довгожителька.

    19 вересня 2020 року Кане Танака стала найстарішою мешканкою Японії в історії.

    До цього японський рекорд довголіття належав Набі Тадзімі, яка померла в квітні 2018 року в віці 117 років і 260 днів.

    За словами онука Кане, 60-річного Еідзі Танаки, вона здорова і насолоджується життям.

    Жінка відзначила свій новий рекорд пляшкою кока-коли, яку вважає улюбленим напоєм.

    Кане Танака народилася 2 січня 1903 року, що підтверджують численні документальні свідчення.

    Світовий рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман (Jeanne Calment), яка померла в серпні 1997 року в віці 122 років і 164 днів, проте дослідники піддають її вік сумніву.

    Теги: Японія рекорд жінка вік
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