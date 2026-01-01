Головна Новини
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 1 січня
фото: Генштаб ЗСУ

1 січня на фронті відбулося 97 бойових зіткнень

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 30 авіаційних ударів із застосуванням 92 керованих авіабомб. Зафіксовано 4 158 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 674 обстрілів.

Новини війни в Україні

1 січня на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіабомбу, також здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили три атаки у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 15 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль. Наразі тривають два бойових зіткнення.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили дві атаки ворога у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 23 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в одній локації.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили десять атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне, ще два боєзіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 14 бойових зіткнень, ворог намагається просунутись у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Приморського, один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1408-й день повномасштабної війни в Україні.

