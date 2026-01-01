Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу

1 січня на фронті відбулося 97 бойових зіткнень

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 30 авіаційних ударів із застосуванням 92 керованих авіабомб. Зафіксовано 4 158 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 674 обстрілів.

1 січня на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіабомбу, також здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Українські воїни відбили три атаки у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп'янському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 15 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне, Новоєгорівка, Новоселівка та Ямпіль. Наразі тривають два бойових зіткнення.

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили дві атаки ворога у районах населених пунктів Сіверськ та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку населеного пункту Торське.

На Покровському напрямку

Агресор здійснив 23 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в одній локації.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили десять атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вороне, Вербове, Вишневе та Рибне, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 14 бойових зіткнень, ворог намагається просунутись у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та у бік Зеленого.

На Оріхівському напрямку

Загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у бік Приморського, один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1408-й день повномасштабної війни в Україні.