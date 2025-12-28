Головна Країна Події в Україні
Окупанти перетворили музеї Маріуполя на центри пропаганди

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Окупанти перетворили музеї Маріуполя на центри пропаганди
Руйнування у Маріуполі внаслідок щоденних ударів Росії
фото з відкритих джерел

Росія перетворює усі освітні та культурні майданчики Маріуполя на осередки антиукраїнської пропаганди

Російська окупаційна адміністрація повністю змінила призначення музейних установ у Маріуполі. Замість збереження історичної спадщини регіону, приміщення тепер використовують для ідеологічного тиску на мешканців та виправдання військової агресії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає «Главком».

За даними мерії, до початку повномасштабного вторгнення фонди місцевих музеїв налічували понад 60 тис. цінних експонатів. Більшість із них була знищена пожежами під час обстрілів або незаконно вивезена до Донецька та РФ. Серед втрачених культурних скарбів – оригінали картин Івана Айвазовського та Архипа Куїнджі, а також унікальні ікони.

Нині ситуація в культурних закладах міста виглядає так:

  • Краєзнавчий музей: після ремонту влітку 2024 року в залах замість історичних реліквій виставили портрети бойовиків «ДНР» та російських військових;
  • Музей народного побуту: окупанти розграбували етнографічну колекцію з 5 тис. предметів, що представляли культуру народів Приазов’я. У лютому 2024 року заклад перетворили на музей радянського діяча Андрія Жданова, де проводять виставки на підтримку війни проти України.

Міська рада наголошує, що загарбники системно перетворюють усі освітні та культурні майданчики міста, від шкіл до музеїв, на осередки антиукраїнської пропаганди. Головна мета такої діяльності – нищення ідентичності Маріуполя та нав'язування викривленого бачення історії.

Раніше стало відомо, що у захопленому Маріуполі окупаційна адміністрація готує до відкриття будівлю драмтеатру, де наприкінці грудня планують показати виставу «Червоненька квіточка». Як повідомляє The Guardian, правозахисники та колишні співробітники закладу називають це цинічною спробою приховати сліди воєнного злочину та частиною агресивної русифікації міста.

Як відомо, Росія розгорнула масштабну піар-кампанію в соціальних мережах, залучаючи платних інфлюенсерів для просування наративу про «відродження» окупованого Маріуполя. Про це свідчать результати розслідування The Telegraph.

Попри те, що під час облоги було знищено до 90% житлового фонду, а населення міста скоротилося з 420 до 100 тис. мешканців, Москва намагається перетворити Маріуполь на вітрину «русского мира».

