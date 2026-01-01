Втрати ворога станом на 1 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 060 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 1 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 1 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 1 січня втратила:
- особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб
- танків – 11 488 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 23 849 (+4) од.
- артилерійських систем – 35 678 (+36) од.
- РСЗВ – 1 587 (+1) од.
- засоби ППО – 1 266 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769) од.
- крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 418 (+171) од.
- спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1408-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0