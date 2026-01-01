Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 1 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 1 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 488 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 1 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 1 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 1 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб
  • танків – 11 488 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 23 849 (+4) од.
  • артилерійських систем – 35 678 (+36) од.
  • РСЗВ – 1 587 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 266 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769) од.
  • крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 418 (+171) од.
  • спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1408-й день повномасштабної війни в Україні.

