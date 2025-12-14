Військові евакуювали з Куп’янська дворічну дівчинку. Окупанти прикривалися нею як живим щитом

Нині на правому і лівому березі Куп'янська залишаються близько 500 людей

Сили оборони та Служба безпеки України евакуювали з Куп’янська 14 мешканців. Серед них було троє неповнолітніх, в тім числі й дворічна дитина. Людей вивезли до Харкова. Про це повідомив очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

«Коли відбуваються такі події, вони шокують просто. Що в голові у тих батьків, які залишаються в таких умовах, по суті, на лінії фронту? Чого вони чекають, що вони там роблять, навіщо залишалися? Будемо відпрацьовувати ці ситуації, приймати рішення, які є в наших повноваженнях», – заявив Канашевич в ефірі «Суспільного».

Евакуйовані жителі Куп’янська фото: Андрій Канашевич/Facebook

Командир одного зі взводів 127 окремої важкої механізованої Харківської бригади розповів, як саме вдалося евакуювати людей.

13 грудня бійці продовжували пошуково-штурмову операцію в центрі Куп'янська на проспекті Конституції. В одній із багатоповерхівок вони наштовхнулися на двох російських окупантів, які зачинилися у підвалі разом із цивільними – трьома дітьми та одинадцятьма дорослими.

Дворічна дівчинка, яку евакуювали з Купʼянська, з військовими фото: пресслужба 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади

«Вони фактично прикривалися цивільними. Чуваки, коли зрозуміли, що їм відходити немає куди, почали вогонь на себе викликати. По рації. Цивільні це підтвердили потім, що вони (російські військові, – ред.) почали вогонь на себе викликати: здохнемо і ми, здохнуть і ті, хто нас штурмують, а на цивільних начхати. Уявіть собі підвал, де цивільні й відстрілюються два рашика – це треба було дуже постаратися, щоб їх вбити, а цивільних не зачепити», – розповів командир взводу.

Дворічна дівчинка, яку евакуювали з Купʼянська фото: пресслужба 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади

Коли окупантів ліквідували, українські військові організували евакуацію людей. Спершу цивільні йшли містом пішки з супроводом дрона, а пізніше їх вивезли двома групами та передали СБУ.

Крім дворічної дівчинки, серед дітей, яких вивезли з Куп'янська, також були два хлопчики 9 і 17 років.

Російські військові фактично прикривалися дівчинкою та іншими цивільними фото: пресслужба 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади

За словами Канашевича, нині на правому і лівому березі Куп'янська залишаються близько 500 людей, а в громаді – десь 1200 мешканців. Водночас він наголошує: дітей там не має бути. Також очільник РВА розповів про ситуації, коли батьків і дітей вивозили в Харків, але потім ці батьки «зникали з радарів».

«Вони не відповідали на дзвінки, ми не могли встановити їхнє місце перебування. За тим місцем перебування, яке вони декларували, їх не було, поліція перевіряла», – зазначив посадовець.

Евакуйовані мешканці Куп'янська фото: пресслужба 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади

За його словами, батьків, які не виходять на зв’язок, вносять у список для перевірки.

Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянськ Харківської області.

Візит Зеленського до Куп'янська став для російських пропагандистів справжнім шоком і викликав хвилю обурення.

Через світлини та відео українського лідера з Куп'янська, який російська пропаганда щодня «захоплює», у так званих російських воєнкорів сталася істерика. Зокрема, вони тепер намагаються вигадати, що це «монтаж», «постановка» або ж «небезпечна провокація».