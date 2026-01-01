У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році

За рік війни проти України втрати РФ сягнули майже 35 дивізій

Безповоротні та санітарні втрати російських окупаційних військ впродовж 2025 року становили понад 418 тисяч солдатів, що дорівнює чисельності майже 35 дивізій. Про це з посилання на дані Генштабу повідомляє Міноборони у четвер, 1 січня.

Щодня у 2025 році росія у середньому втрачала 1,1тисяч солдатів.

Як зазначається, найбільших у 2025 році втрат особового складу ворог зазнав у січні – 48,2 тисяч солдатів.

Згідно зі статистикою, у 2022 році Росія у війні проти України втратила 106,7 тисяч солдатів. У 2023 році – 253 тисячі. У 2024 році наші воїни уразили майже 431тисяч окупантів.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 1,2 мільйонів військових (за 1407 діб війни). Це приблизна чисельність 100 дивізій особового складу.

У 2025 році українські воїни уразили понад 14 тисяч ворожих артсистем. Це найбільший показник за всі минулі роки війни. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 35,6 тисяч артсистем.

Також у 2025 році зафіксували рекордну кількість ураженої ворожої автомобільної техніки – близько 40 тисяч одиниць.

Це більше за сумарну кількість втрат у 2022-2024 роках війни. Загалом воїни Сил оборони уразили 72,4 тисяч одиниць автомобільної техніки ворога

Нагадаємо, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уперше назвав загальну кількість росіян, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що за майже чотири роки великої війни в полон потрапили понад 10 тис. російських загарбників. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 окупантів.