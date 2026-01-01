Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році
Росія втратила у війні з Україною понад 1,2 млн військових
фото: Оперативне командування «Схід»

За рік війни проти України втрати РФ сягнули майже 35 дивізій

Безповоротні та санітарні втрати російських окупаційних військ впродовж 2025 року становили понад 418 тисяч солдатів, що дорівнює чисельності майже 35 дивізій. Про це з посилання на дані Генштабу повідомляє Міноборони у четвер, 1 січня.

Щодня у 2025 році росія у середньому втрачала 1,1тисяч солдатів.

Як зазначається, найбільших у 2025 році втрат особового складу ворог зазнав у січні – 48,2 тисяч солдатів.

Згідно зі статистикою, у 2022 році Росія у війні проти України втратила 106,7 тисяч солдатів. У 2023 році – 253 тисячі. У 2024 році наші воїни уразили майже 431тисяч окупантів.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 1,2 мільйонів військових (за 1407 діб війни). Це приблизна чисельність 100 дивізій особового складу.

У 2025 році українські воїни уразили понад 14 тисяч ворожих артсистем. Це найбільший показник за всі минулі роки війни. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 35,6 тисяч артсистем.

Також у 2025 році зафіксували рекордну кількість ураженої ворожої автомобільної техніки – близько 40 тисяч одиниць.

Це більше за сумарну кількість втрат у 2022-2024 роках війни. Загалом воїни Сил оборони уразили 72,4 тисяч одиниць автомобільної техніки ворога

Нагадаємо, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уперше назвав загальну кількість росіян, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що за майже чотири роки великої війни в полон потрапили понад 10 тис. російських загарбників. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 окупантів.

Читайте також:

Теги: росія Міноборони армія полон втрати ворог війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський повідомив, скільки окупантів ліквідували Сили оборони у 2025 році
Сирський повідомив, скільки окупантів ліквідували Сили оборони у 2025 році
Вчора, 2025, 20:25
Президент Сербії підтримує тісні зв'язки з Росією
Сербія домовилася про продовження поставок російського газу до кінця березня
23 грудня, 2025, 16:41
Майк Помпео у своєму дописі заявив, що довіра до Америки на кону, нагадавши Будапештський меморандум
Ексдержсекретар нагадав, як Америка поступово провалювала свої зобов'язання перед Україною
17 грудня, 2025, 02:56
В землянках на передньому краї особисту гігієну нашим воїнам доводитися зводити до мінімуму
Як не митися місяцями? Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав про гігієну в бліндажі
16 грудня, 2025, 13:43
Ігор Гросу: «Історія не повторюється. Те, що робить Путін, є злочином»
Спікер парламенту Молдови відповів, що сказав би при зустрічі Путіну
16 грудня, 2025, 12:31
DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій
Зміни на Донеччині: DeepState повідомив про нові втрати територій
14 грудня, 2025, 15:46
Наслідки російського удару по Миколаївщині 13 грудня
Зеленський: Сотні тисяч сімей залишаються без світла після російських ударів
14 грудня, 2025, 10:30
В Іркутській області через аварію на ТЕЦ без тепла залишилися понад 160 тис. людей
РФ накрила хвиля комунальних аварій
10 грудня, 2025, 06:56
Російський диктатор заявив про готовність до війни з Європою
Російський диктатор заявив про готовність до війни з Європою
2 грудня, 2025, 17:43

Події в Україні

У новорічну ніч поліцейські на Рівненщині затримали нетверезого Санту (відео)
У новорічну ніч поліцейські на Рівненщині затримали нетверезого Санту (відео)
У Львові на честь Бандери відбулася факельна хода
У Львові на честь Бандери відбулася факельна хода
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році
Перемети снігу у Карпатах: ДСНС радить відкласти походи у високогір’я
Перемети снігу у Карпатах: ДСНС радить відкласти походи у високогір’я
ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий
ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий
Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців
Президент підписав указ про нагородження понад 50 українців

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua