Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2025 року

За минулу добу українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню

За минулу добу відбулося 234 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив 3607 обстрілів, зокрема 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3622 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Злагода Дніпропетровської області; Нове Поле, Солодке, Зелене, Гуляйполе Запорізької області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник здійснив 98 обстрілів, зокрема три – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українсьі війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Синельникового, Обухівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили 13 атак противника у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку

Відбулося два боєзіткнення, в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Вороне, Степове, Успенівка та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку

Противник двічі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 82 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 157 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1387-й день повномасштабної війни в Україні.