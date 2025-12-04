Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна
Мешканці Маріуполя скаржаться на те, що більшість окупованого міста зруйнована та її ніхто не відновлює
фото: Маріупольська міська рада/Telegram

Мешканці окупованого Маріуполя скаржаться на те, що більша частина міста зруйнована

У російських пропагандистських місцевих Telegram-каналах Маріуполя з’явилася інформація про те, що росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна. Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram, пише «Главком».

Серед місць, яке може відвідати Путін – це Маріупольський драмтеатр, де загинули сотні родин з дітьми, на яких росіяни скинули авіабомби у 2022 році. Нині окупанти відновлюють його та проводять там вистави на кістках українців. Зазначається, що всередині театру поспішають завершити ремонтні роботи, а до фасаду вже додали підсвітку.

«Театр нібито має стати «головним прикладом масштабного відновлення». Окупанти заявляють про роботи з доведення до «парадного вигляду» й території навколо будівлі. На площі встановлюють новорічну ялинку, яку обіцяють повністю нарядити найближчими днями», – йдеться у повідомленні.

Мешканці Маруполя обурені ремонтними роботами у драмтеатрі
Мешканці Маруполя обурені ремонтними роботами у драмтеатрі
фото: Маріупольська міська рада/Telegram

У коментарях про роботи у театрі мешканці Маріуполя обурилися. Вони також скаржаться на те, що більшість окупованого міста зруйнована та її ніхто не відновлює. Також місцеві мешканці пишуть, що деяким родинам окупаційна влада обіцяє житло вже чотири роки, але його ніхто не отримав.

«Хай би Путін проїхався околицями міста на Східному, жоден будинок приватний не відновлений, ліфти не працюють, а в місті ліфти роблять», – пишуть обурені мешканці окупованого Маріуполя.

Мешканці Маруполя обурені ремонтними роботами у драмтеатрі
Мешканці Маруполя обурені ремонтними роботами у драмтеатрі
фото: Маріупольська міська рада/Telegram

Водночас у коментарях з’являються й російські боти, які намагаються покращити ситуацію. Вони пишуть про «успішну реконструкцію» та «гарні музеї та бібліотеки», які створила окупаційна влада РФ.

Нещодавно російські окупанти заявили про завершення так званих відновлювальних робіт у драмтеатрі Маріуполя та мають намір відкрити його вже у грудні. У Маріупольській міській раді наголосили, що місце, яке стало символом одного з найжахливіших воєнних злочинів російських військових, тепер перетворюють на сцену для російських вистав і концертів.

Читайте також:

Теги: Маріуполь окупанти путін окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року
6 листопада, 08:18
Окупанти атакували Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
Окупанти атакували Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
7 листопада, 00:46
Агентство стверджує, що Сили оборони можуть використати битву за Покровську, аби ще більше ослабити РФ
Bloomberg пояснив, чому втрата Покровська не стане стратегічним переломом у війні
7 листопада, 12:42
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 386 танків
Втрати ворога станом на 30 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
30 листопада, 06:56
Ситуація на фронті 2 грудня
Лінія фронту станом на 2 грудня 2025. Зведення Генштабу
2 грудня, 22:36
Єгорян знову продемонструвала свою підтримку російського диктатора
«Нейтральна» чемпіонка світу Єгорян опублікувала в Instagram відео з Путіним
9 листопада, 11:45
Як стверджує видання, район, де північнокорейські війська займаються розмінуванням – це Курська і Бєлгородська області
Солдати КНДР досі перебувають біля українських кордонів. The Telegraph розповів, чим вони займаються
16 листопада, 18:15
Усі полонені – військовослужбовці 228 мотострілецькому полку, що входить до складу 90 дивізії та дислокується у місті Єкатеринбург
Морпіхи під час зачистки села захопили 19 окупантів. Один із полонених продекламував «Заповіт»
30 листопада, 17:15
Кадировці організували схему із краденим пальним і продавали солярку в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом
Розвідники вдарили по кадировцях під Бердянськом: деталі операції
30 листопада, 16:52

Соціум

Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів
Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів
Росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна
Росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна
«Острів педофілів»: конгрес США показав фото з приватного маєтку Джеффрі Епштейна
«Острів педофілів»: конгрес США показав фото з приватного маєтку Джеффрі Епштейна
Підвійне громадянство під загрозою: Меланія Трамп, Маск та зірки у США можуть втратити паспорти
Підвійне громадянство під загрозою: Меланія Трамп, Маск та зірки у США можуть втратити паспорти
У Відні чоловік отримав опіки після того, як випив мінералки
У Відні чоловік отримав опіки після того, як випив мінералки
У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл
У США затримано студента-іммігранта, який готував масовий розстріл

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua