Мешканці окупованого Маріуполя скаржаться на те, що більша частина міста зруйнована

У російських пропагандистських місцевих Telegram-каналах Маріуполя з’явилася інформація про те, що росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна. Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram, пише «Главком».

Серед місць, яке може відвідати Путін – це Маріупольський драмтеатр, де загинули сотні родин з дітьми, на яких росіяни скинули авіабомби у 2022 році. Нині окупанти відновлюють його та проводять там вистави на кістках українців. Зазначається, що всередині театру поспішають завершити ремонтні роботи, а до фасаду вже додали підсвітку.

«Театр нібито має стати «головним прикладом масштабного відновлення». Окупанти заявляють про роботи з доведення до «парадного вигляду» й території навколо будівлі. На площі встановлюють новорічну ялинку, яку обіцяють повністю нарядити найближчими днями», – йдеться у повідомленні.

Мешканці Маруполя обурені ремонтними роботами у драмтеатрі фото: Маріупольська міська рада/Telegram

У коментарях про роботи у театрі мешканці Маріуполя обурилися. Вони також скаржаться на те, що більшість окупованого міста зруйнована та її ніхто не відновлює. Також місцеві мешканці пишуть, що деяким родинам окупаційна влада обіцяє житло вже чотири роки, але його ніхто не отримав.

«Хай би Путін проїхався околицями міста на Східному, жоден будинок приватний не відновлений, ліфти не працюють, а в місті ліфти роблять», – пишуть обурені мешканці окупованого Маріуполя.

Водночас у коментарях з’являються й російські боти, які намагаються покращити ситуацію. Вони пишуть про «успішну реконструкцію» та «гарні музеї та бібліотеки», які створила окупаційна влада РФ.

Нещодавно російські окупанти заявили про завершення так званих відновлювальних робіт у драмтеатрі Маріуполя та мають намір відкрити його вже у грудні. У Маріупольській міській раді наголосили, що місце, яке стало символом одного з найжахливіших воєнних злочинів російських військових, тепер перетворюють на сцену для російських вистав і концертів.