Що робити з ЗАЕС? Зеленський вперше оприлюднив пропозицію України росіянам та американцям

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Що робити з ЗАЕС? Зеленський вперше оприлюднив пропозицію України росіянам та американцям
Президент Зеленський наголосив, що контроль України над ЗАЕС виключає присутність російських військ у Енергодарі
фото з відкритих джерел

Президент: «Ми вважаємо, що це наша станція, наші люди там будуть працювати»

Президент України Володимир Зеленський вперше оприлюднив пропозицію України щодо управління Запорізькою атомною електростанцією, яка передбачає спільне підприємство з участю США та демілітаризацію території станції та міста Енергодар. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За його словами, Україна пропонує створити спільне підприємство з США, де кожна сторона матиме 50% участі. При цьому половина виробленої електроенергії залишатиметься за Україною, а розподіл решти 50% визначатиме американська сторона.

«Наша компромісна пропозиція така: Запорізька електростанція експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а розподіл інших 50% США самостійно визначають», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що українські спеціалісти продовжать працювати на станції, а ключовим елементом пропозиції є демілітаризація території ЗАЕС.

«Ми вважаємо, що це наша станція, наші люди там будуть працювати, і ми з американцями розуміємо, як побудувати спільне управління. Але при цьому ще говориться про те, що відновлення станції – це недешевий проєкт. Треба відновити дамбу, тому що без дамби, яка була знищена «русскімі», ЗАЕС все одно не може нормально працювати. Треба відновити саму станцію. І туди, і туди потрібні інвестиції», – додав Зеленський.

«Треба демілітаризувати територію станції. Є місто Енергодар, яке зараз окуповане. Тобто багато питань, які треба вирішити, щоб станція могла працювати. Але якщо Америка зможе це вирішити, то такий актив може працювати 50 на 50 з нею, і ми про це з ними говоримо. Чи вийде це у них? Чи вони будуть пропонувати і надалі інше? Це вже те, про що ще треба говорити», – розповів президент.

Він також пояснив, що для нормальної роботи станції необхідно відновити дамбу, яка була зруйнована під час окупації. Згідно з попередніми оцінками, відновлення потребуватиме близько 2 млрд євро, і Зеленський сподівається на залучення американських інвестицій.

«Дамба розташована на тимчасово окупованій території. Щоб її побудувати, треба близько 2 млрд євро і треба, щоб хтось вклав ці гроші. «Русскі» не будуть самі вкладати. Єдине, що їм потрібно – питна вода в Крим. Я вірю, що американці зможуть швидко побудувати дамбу, за рахунок якої буде вода», - зазначив Зеленський.

«Але вода буде всюди. Ви ж пам'ятаєте, що й з територій, які ми контролюємо, також вода пішла. Ми там відновили (водопостачання – «Главком») іншими шляхами. Важливо, що вода потрібна також для того, щоб атомна станція працювала. Про станцію було, приблизно, годин 15 розмов (на переговорах). Це все дуже складні речі», – додав президент.

Президент наголосив, що пропозиція є компромісною: вона дозволяє зберегти контроль України над об’єктом та забезпечує участь міжнародних партнерів у його безпечній експлуатації.

«Але для цього, щоб це все відбулось та функціонувало безпечно, Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар, також Каховська гідроелектростанція мають бути демілітаризовані, бо зараз там – російські війська і війна, немає необхідної безпеки», – підсумував Зеленський.

Зеленський підкреслив, що «якщо там є частка України, в тому чи іншому вигляді, там не може бути присутності «русскіх» військ. Питання болюче, і на нього згоди немає. Поки що».

Водночас остаточне рішення залежатиме від результатів переговорів та готовності Росії погодитися на демілітаризацію.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває в окупації, наголосивши, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії, як цього хочуть окупанти. 

Зазначимо, 23 грудня глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. «Главком» наводить пряму мову президента, який показав документ, від якого залежить завершення війни, прокоментував позиції сторін по кожному з його пунктів і відповів на питання журналістів.

Теги: Запоріжжя окупанти війна Володимир Зеленський Енергодар переговори

