Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року
Нині триває 1378-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку захисники зупинили 72 штурмові дії окупаційної армії

За минулу добу відбулося 226 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 192 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 547 обстрілів, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 228 дронів-камікадзе. Авіаційного удару зазнав населений пункт Зазірки Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши 18 керованих авіабомб, здійснив 116 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 14 разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки.  

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 21 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків та Зарічного.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року фото 3

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах Пазеного, Миколаївки та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка й Бересток.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 22 атаки у районах Олександрограда, Соснівки, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Привільного, Зеленого Гаю, Ялти, Красногірського, Павлівки та Рибного.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 18 ворожих спроб просунутися вперед у районах Затишшя, Нового Запоріжжя, Зеленого Гаю, Варварівки, Привільного та Гуляйполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1378-й день повномасштабної війни в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2025
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
Путін вимагає створити «зону безпеки» вздовж кордону з Україною
Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу

