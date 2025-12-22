Росіяни через втрату техніки йдуть у штурм на конях (фото)

Оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр ліквідували росіян, які пересувалися полем за допомогою живої сили

Російські солдати мають значні проблеми через втрату техніки, якої вони лишилися під час штурмів. Однак окупанти знайшли рішення, як пересуватися без неї. Тепер вони їздять на конях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

Українські оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр показали, як росіяни пересуваються на фронті за допомогою живої сили. Дронарі зафіксували, як окупанти їздять на конях. «Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх «мʼясних штурмів» , що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає», – йдеться у дописі.

На кадрах, які оприлюднили дронарі, можна побачити, як два окупанти їдуть полем на коні. Проте за лічені секунди ЗСУ ліквідували ворогів. «Оператори дронів 5 штурмового батальйону 92 ОШБр «мінусують» ворога, щойно бачать ціль», – розповіли військові ЗСУ.

Раніше «Главком» розповідав про те, як в окупованому Криму РПЦ залучає дітей до тренувань зі зброєю. У місті Саки на території Свято-Іллінського храму зафіксовано черговий факт мілітаризації неповнолітніх. На базі релігійної установи бойовики формування «Барс-Крим» провели для так званих «православних слідопитів» заняття з використання стрілецької зброї. Під наглядом священників дітям демонстрували автомати та проводили інструктажі з поводження з ними.

Нагадаємо, що Сили оборони знищили російського окупанта – титулованого боксера Володимира Степанця. Володимир Степанець народився 7 березня 1977 року в Новокузнецьку. Він був багаторазовим переможцем чемпіонатів Далекого Сходу, великих Всеросійських та міжнародних турнірів, неодноразовим призером чемпіонату Росії, переможцем Кубка Росії 1998 року.