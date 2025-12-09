Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 9 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 40 авіаційних ударів, скинувши 109 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3313 дронів-камікадзе та здійснили 2994 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 грудня станом на 22:00 відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, шість мотоциклів, два наземних роботизованих комплекси, сім безпілотних літальних апаратів, три одиниці спеціальної техніки, два укриття особового складу, також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 13 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши одну керовану авіаційну бомбу та здійснив понад сто обстрілів.

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог двічі атакував у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького.

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив дві спроби наступу у бік Петропавлівки й Богуславки.

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 13 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог 11 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

На даний час відбито дві атаки противника в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного.

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки. Два боєзіткнення на даний час тривають.

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 42 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, в п’яти локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 13 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вишневе, Рибне, Єгорівка, Привільне та у бік Данилівки. Ще два боєзіткнення в даний час тривають.

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе, Білогір’я та в напрямках Варварівки й Добропілля. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 9 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1385-й день повномасштабної війни в Україні.

