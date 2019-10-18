«1+1» проти Порошенка: хто кого оббрехав? Телеканал відповів на скандальну заяву партії «ЄС»



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Петро Порошенко в ефірі телепрограми «Право на владу» з Наталією Мосейчук

Канал Коломойського надіслав «Главкому» офіційний коментар у зв'язку з публікацією «Ведуча 1+1 Мосейчук відверто оббрехала Порошенка – «ЄС»

Телеканал «1+1» звинуватив пресслужбу політичної партії «Європейська Солідарність» у «маніпулятивних звинуваченнях у бік програми «Право на владу» та її ведучої Наталії Мосейчук». Про це йдеться в офіційному коментарі, який телемовник, що належить олігарху Ігорю Коломойському надіслав «Главкому» у зв'язку з публікацією «Ведуча 1+1 Мосейчук відверто оббрехала Порошенка – «ЄС».

Далі наводимо головні тези заяви пресслужби «1+1»:

«Петро Порошенко покинув посаду президента України, але звичка тиснути на ЗМІ у нього залишилася. Як і звичка приходити на ефіри без запрошення. Програма «Право на владу» не запрошувала депутатів фракції Петра Порошенка на минулий ефір, який 17 жовтня вийшов на «1+1». Ствердження прес-служби партії про те, що їх спочатку запросили, а потім скасували запрошення – це відверта неправда. На жаль, маємо констатувати, що заява партії має вигляд такої, що написана з використанням фраз і кліше, характерних для «ботоферм».

Редакція «Право на владу», як вільне та незалежне ЗМІ, залишає за собою право самостійно визначати склад учасників програм і запрошувати гостей на прямі ефіри, дотримуючись принципу балансу думок з тієї чи іншої проблеми. І керується цим принципом на постійній основі, а не запрошує гостей, виходячи з чисельності фракцій у парламенті.

Окрім того, ми закликаємо депутатів фракції Петра Порошенка задуматися не тільки про проблеми свободи слова, а й про проблеми свободи власного волевиявлення. Нам здається дивною практика, коли рішення про участь або неучасті в ефірах приймають не самі депутати, а прес-служба партії.

Хочемо повідомити працівникам прес-служби партії Петра Порошенко, що до завдань журналістів входить перевірка будь-якої інформації. Формулювання про нібито «нав'язування суспільству неправдивої інформації» щодо офшорного скандалу навколо екс-президента Петра Порошенка є маніпулятивним за своєю суттю. У зв'язку з цим, редакція програми «Право на владу» просить прес-службу партії Петра Порошенка уточнити, у чому саме полягає «відверте оббріхування п’ятого президента» зі сторони Наталії Мосейчук? І чому прес-служба вважає, що ведуча «забула процитувати заяву адвокатів Петра Порошенка»?

Аби дати відповідь на звинувачення у тому, що Наталія Мосейчук не процитувала заяву адвокатів Петра Порошенка, наводимо розшифровку питання ведучої, яке вона поставила під час ефіру Генеральному прокурору України Руслану Рябошапку:

«Руслане, ви говорите, що вислуховуєте на свій бік дуже багато критики. Тому питання, як ви ставитесь до звернень екс-першого заступника глави Адміністрації Президента Януковича пана Портнова. Він просить вас про зустріч із ним з питань «Порошенка і його офшорів» - він так це формулює. Хотілося б дізнатися, чи існують все ж таки в Панамі справи по офшорах президента Порошенка? Тому що адвокат Новіков стверджує, що така справа закрита. І ще одне питання: який вплив має громадянин Портнов на Генеральну прокуратуру і слідчі органи?»

Раніше пресслужба партії «Європейська Солідарність» зробила заяву, що під час програми «Право на владу» на телеканалі 1+1 ведуча Наталія Мосейчук дозволила собі відверте оббріхування п’ятого президента України, заявляючи про нібито кримінальні правопорушення у зв’язку з міфічними «панамськими офшорами» Петра Порошенка.

Нагадаємо, адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив, що 13 жовтня було зареєстроване провадження за заявою адвокатів експрезидента Петра Порошенка проти Портнова за вчинення ним злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу Панами за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення.



