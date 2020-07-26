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    Кримінал

    У Харкові чоловік з ножем кидався на людей і вимагав сфотографуватися (відео)

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    У Харкові чоловік з ножем кидався на людей і вимагав сфотографуватися (відео)
    Скріншот з відео

    Поліція Харкова затримала любителя фотографії

    На вулиці Полтавський шлях в місті Харкові до перехожих приставав чоловік з ножем, роблячи їм незвичайну пропозицію.

    Про це повідомляє Telegram-канал Віха, опублікувавши відео з місця події.

    Інцидент трапився в суботу, 25 липня, близько 20.30. На вулиці, що з’єднує центр міста з його західною частиною, розгулював невідомий чоловік з ножем. Він підходив до перехожих, погрожував їм і вимагав зробити йому фото.

    «Люди викликали копів, ті пов’язали любителя фотографії», – сказано в підписі до опублікованих кадрів.

    Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 червня в кафе селища Іршанськ Житомирської області сталася поножовщина, в результаті якої дев’ять людина отримали поранення, один з поранених помер. Після скоєного підозрюваний зник, поліція оголосила в області план «Перехоплення». 

    Як повідомлялося, 9 липня столичні оперативники затримали чоловіка, який наніс ножові поранення двом неповнолітнім. Потерпілих доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу.

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