У Харкові через «мінування» торгових центрів евакуювали майже 2,5 тисячі осіб

Поліція перевірила інформацію про мінування трьох торговельних центрів у Харкові

Фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили 48180 кв. метрів приміщень та 6100 кв. метрів прилеглої території установ

У Харкові поліція перевірила повідомлення про мінування торгових центрів й центру видачі замовлень Епіцентр, воно виявилося хибним.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Правоохоронці заявили, що фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили 48 180 кв. метрів приміщень і 6 100 кв.м. метрів прилеглої території установ, евакуювали 2 480 осіб. Ніяких вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Повідомлення про вибухівку в торговельних центрах, розташованих на вулицях Євгена Котляра, Героїв Праці та проспекті Гагаріна, надійшло до поліції 05 квітня на електрону пошту.

За адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

На вулиці Євгена Котляра поліцейські обстежили 180 кв. метрів приміщень та 100 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 3 осіб.

В торговельному центрі на вулиці Героїв Праці поліцейські оглянули 10 тисяч кв. метрів приміщень та 4 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 177 осіб.

На проспекті Гагаріна оглянуто 38 тисяч кв. метрів приміщень та 2 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 2300 осіб.

Інформація внесена до Єдиних обліків територіальних підрозділів поліції.

Раніше стало відомо, що суд відправив за ґрати на чотири роки чоловіка, що повідомив про вибухівку, начебто закладену в одному з поштових відділень Голосіївського району. Порівняно жорстке покарання обумовлено тим, що це не перший вирок даній особі за подібний злочин.