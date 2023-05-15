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15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Міжнародний день сім'ї
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується розповідати свої сни

На 15 травня припадає Міжнародний день сім'ї. Віряни вшановують перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса та Гліба. 

Яке церковне свято

15 травня в церковному календарі – день перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса та Гліба.

Брати Борис і Гліб були молодшими синами київського великого князя Володимира Святославича (рівноапостольного князя Володимира).

Вони народилися незадовго перед Хрещенням Русі, здобули хорошу освіту, читали релігійну літературу та збиралися присвятити своє життя Богові. У 1015 році Борис і Гліб були вбиті своїм старшим братом Святополком, який боявся конкуренції з їхнього боку в боротьбі за владу, що розгорілася після смерті батька.

Брати знали, що Святополк хоче їх убити, але не стали переховуватися й смиренно прийняли смерть від рук убивць. Спершу було вбито Бориса на березі річки Альти. Невдовзі загинув і Гліб у гирлі річки Смядині, поруч зі Смоленськом.

Борис та Гліб стали першими святими на Русі, канонізованими до лику мучеників-страстотерпців, за свою мученицьку смерть від одновірців. Сьогоднішня дата для вшанування братів була вибрана не випадково - саме цього дня мощі святих були перенесені до храму у Вишгороді.

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 Який сьогодні день у світі 

1993 року Організація Об'єднаних Націй встановила Міжнародний день сім'ї, обравши для святкування цього свята 15 травня. Останні кілька років в Україні цього дня також вітають батьків, дітей та інших близьких родичів.

Цікаво, що щороку це свято має особливу тему. Наприклад, проблеми незаможніх сімей, сім'я і здорове життя, роль батька чи матері в сім'ї тощо.

В День сім'ї важливо сконцентрувати увагу на тому хорошому та світлому, що вам принесла ваша сім'я. А сваритися і з'ясовувати стосунки в жодному разі не можна.

Що не можна робити в цей день

Не варто залишати свій гаманець порожнім.
Не розповідайте свої сни – вони не збудуться.
Не можна перераховувати гроші після заходу сонця – будете бідувати.
Не відмовляйте бідним – інакше все повернеться до вас старицею.
Народні прикмети і традиції
Дивилися, який сьогодні день: холодно і вітряно – влітку буде така ж погода;
Заквітла черемха – чекайте на похолодання;
Вночі почути спів солов'я до сонячної погоди;
Яскраве сонце на заході – мало дощів влітку;
Біля будинку каркає ворона – чекайте на неприємності.

Іменини

15 травня День ангела відзначають: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя, Михайло, Роман.

 

Теги: свято роман традиції смерть гроші свята

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