15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується розповідати свої сни

На 15 травня припадає Міжнародний день сім'ї. Віряни вшановують перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса та Гліба.

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Яке церковне свято

15 травня в церковному календарі – день перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса та Гліба.

Брати Борис і Гліб були молодшими синами київського великого князя Володимира Святославича (рівноапостольного князя Володимира).

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Вони народилися незадовго перед Хрещенням Русі, здобули хорошу освіту, читали релігійну літературу та збиралися присвятити своє життя Богові. У 1015 році Борис і Гліб були вбиті своїм старшим братом Святополком, який боявся конкуренції з їхнього боку в боротьбі за владу, що розгорілася після смерті батька.

Брати знали, що Святополк хоче їх убити, але не стали переховуватися й смиренно прийняли смерть від рук убивць. Спершу було вбито Бориса на березі річки Альти. Невдовзі загинув і Гліб у гирлі річки Смядині, поруч зі Смоленськом.

Борис та Гліб стали першими святими на Русі, канонізованими до лику мучеників-страстотерпців, за свою мученицьку смерть від одновірців. Сьогоднішня дата для вшанування братів була вибрана не випадково - саме цього дня мощі святих були перенесені до храму у Вишгороді.

Який сьогодні день у світі

1993 року Організація Об'єднаних Націй встановила Міжнародний день сім'ї, обравши для святкування цього свята 15 травня. Останні кілька років в Україні цього дня також вітають батьків, дітей та інших близьких родичів.

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Цікаво, що щороку це свято має особливу тему. Наприклад, проблеми незаможніх сімей, сім'я і здорове життя, роль батька чи матері в сім'ї тощо.

В День сім'ї важливо сконцентрувати увагу на тому хорошому та світлому, що вам принесла ваша сім'я. А сваритися і з'ясовувати стосунки в жодному разі не можна.

Що не можна робити в цей день

Не варто залишати свій гаманець порожнім.

Не розповідайте свої сни – вони не збудуться.

Не можна перераховувати гроші після заходу сонця – будете бідувати.

Не відмовляйте бідним – інакше все повернеться до вас старицею.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: холодно і вітряно – влітку буде така ж погода;

Заквітла черемха – чекайте на похолодання;

Вночі почути спів солов'я до сонячної погоди;

Яскраве сонце на заході – мало дощів влітку;

Біля будинку каркає ворона – чекайте на неприємності.

Іменини

15 травня День ангела відзначають: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя, Михайло, Роман.