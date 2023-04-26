В Одесі горіла багатоповерхівка, є загиблі (фото)

Пожежа почалася у квартирі на першому поверсі

Сьогодні, 26 квітня, в Одесі горів житловий багатоповерховий будинок, внаслідок інциденту двоє людей загинули. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За інформацією рятувальників, сьогодні вранці загорілася багатоповерхівка в Малиновському районі Одеси. Пожежа почалася у квартирі на першому поверсі.

Співробітники ДСНС врятували із задимленої сусідньої квартири трьох дітей 2012, 2019 та 2020 років народження. З ними працювали психологи.

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«З верхніх поверхів житлового будинку евакуйовано сім осіб, з них п’ятеро дітей. Також виявлено тіла двох загиблих громадян, 1990 та 1993 років народження», - додали рятувальники.

Пожежники ліквідували вогонь о 9:34. За попередніми даними, причиною займання стала необережність під час куріння. У рятувальній операції брали участь 28 осіб та шість одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Одещину ударними БПЛА типу «Шахед-136». Більшість дронів було знищено, але є влучення по об’єкту громадської інфраструктури.