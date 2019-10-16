В Україні знижується рівень захворюваності на кір



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За тиждень на кір захворіли 68 осіб

З початку 2019 року на кір в Україні захворіли понад 58 тисяч громадян України.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 41-го тижня поточного року (з 4 по 9 жовтня) на кір захворіли 68 людини - 28 дорослих та 40 дітей.

Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано в місті Києві, Дніпропетровській, Херсонській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, від початку року – з 28 грудня 2018 року до 26 вересня 2019 року – на кір захворіли 57 982 людини: 27 465 дорослих і 30 517 дітей, а від ускладнень кору померли 20 людей.

«Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більш ніж 115 000 людей, 41 з яких померла», - додали у ЦГЗ.

Крім того, кір зафіксовано іще в чотирьох країнах Європи. За даними ВООЗ, зростання захворюваності на кір в Європі почалося в 2018 році і продовжилося в 2019 році: за перше півріччя було зареєстровано близько 90 тисяч випадків захворювання - більше, ніж за весь 2018 рік - 84 462 випадки.