19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто займатися тяжкою фізичною працею

19 листопада відзначається Міжнародний день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Авдія.

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Міжнародний день чоловіків

19 листопада в усьому світі відзначається Міжнародний чоловічий день – свято, присвячене підтримці чоловіків усього світу і висвітленню чоловічих проблем.

Уперше цей день відсвяткували у 1999 році на островах Тринідад і Тобаго. Наразі святкують в Австралії, країнах Карибського басейну, Північної Америки, Європи, Азії. Визнане офіційним святом у більш ніж 50-ти країнах світу. Ідея святкування Міжнародного дня чоловіків отримала підтримку з боку ООН і ЮНЕСКО.

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День працівників гідрометеорологічної служби

19 листопада в Україні щорічно відзначається День працівників гідрометеорологічної служби. Свято встановлене Указом Президента України від 11 березня 2003 року.

Державна гідрометеорологічна служба, яка функціонує у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, відіграє ключову роль в отриманні даних про поточні та очікувані гідрометеорологічні умови, сучасний клімат, його можливі коливання та зміни в майбутньому, прогнозування та попередження стихійних гідрометеорологічних явищ.

Гідрометеорологічна служба України налічує більше тисячі пунктів спостережень за станом атмосфери і водних об’єктів. Щорічно організації служби країни дають близько 275 тис. прогнозів і попереджень.

День скловиробника або День працівника скляної промисловості

В Україні 19 листопада святкують День працівника скляної промисловості або скловиробника.

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Започатковане це свято у 2003 році, а дату обрали на честь дня народження вченого Михайла Ломоносова, який створив хімічне виробництво скла та започаткував технологію виготовлення кольорового скла.

Найдавніші скляні вироби з’явилися у Єгипті. На Русі, починаючи з 11 століття, почалось виготовлення художніх скляних виробів за технологією, перейнятою від візантійців. Переважно, це були мозаїки та скляний посуд.

Яке сьогодні релігійне свято

19 листопада в церковному календарі – День святого пророка Авдія. Авдій жив за часів першого розгрому Єврейського царства.

Він був праведним та благочестивим. У ті часи влаштовувалися гоніння на християн, і Авдій допомагав тим, хто потрапляв під них. Він ховав християн у печерах, приносив їм воду і їжу. Йому вдалося врятувати понад 100 священнослужителів. Авдій залишив царську службу та почав паломничати разом із пророком Іллею. Тоді отримав дар пророцтва, до нього приходили люди за порадами.

Що не можна робити цього дня

Не варто займатися тяжкою фізичною працею.

Не можна ходити босоніж.

Краще утриматися від сварок.

Народні прикмети

Похмура погода вказує на те, що незабаром почнеться відлига.

Якщо на небі немає жодної хмаринки, то будуть заморозки.

Вітряна та сніжна погода до довгої та холодної зими.

Червоний захід сонця віщує сніг або дощ.

Пам’ятні події 19 листопада

1190 – заснований Тевтонський орден.

1891 – У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.

1916 – імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.

1919 – Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй.

1921 – створено Укрмет – центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.

1942 – почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом.

1969 – бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.

1978 – внаслідок масового самогубства членів секти «Народний Храм», керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.

1986 – В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.

1989 – З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.

1997 – почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

2003 – парламентські фракції «опозиційної четвірки» – Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна» підписали Декларацію про спільні дії.

2004 – у «Будинку із химерами» архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр «Шедеври мистецтва України».

2005 – Сенат США підтримав законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона-Вейніка.

2012 – в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.