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19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 листопада – Міжнародний день чоловіків
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто займатися тяжкою фізичною працею

19 листопада відзначається Міжнародний день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Авдія.

Міжнародний день чоловіків

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19 листопада в усьому світі відзначається Міжнародний чоловічий день – свято, присвячене підтримці чоловіків усього світу і висвітленню чоловічих проблем.

Уперше цей день відсвяткували у 1999 році на островах Тринідад і Тобаго. Наразі святкують в Австралії, країнах Карибського басейну, Північної Америки, Європи, Азії. Визнане офіційним святом у більш ніж 50-ти країнах світу. Ідея святкування Міжнародного дня чоловіків отримала підтримку з боку ООН і ЮНЕСКО.

День працівників гідрометеорологічної служби

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19 листопада в Україні щорічно відзначається День працівників гідрометеорологічної служби. Свято встановлене Указом Президента України від 11 березня 2003 року.

Державна гідрометеорологічна служба, яка функціонує у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, відіграє ключову роль в отриманні даних про поточні та очікувані гідрометеорологічні умови, сучасний клімат, його можливі коливання та зміни в майбутньому, прогнозування та попередження стихійних гідрометеорологічних явищ.

Гідрометеорологічна служба України налічує більше тисячі пунктів спостережень за станом атмосфери і водних об’єктів. Щорічно організації служби країни дають близько 275 тис. прогнозів і попереджень.

День скловиробника або День працівника скляної промисловості

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В Україні 19 листопада святкують День працівника скляної промисловості або скловиробника.

Започатковане це свято у 2003 році, а дату обрали на честь дня народження вченого Михайла Ломоносова, який створив хімічне виробництво скла та започаткував технологію виготовлення кольорового скла.

Найдавніші скляні вироби з’явилися у Єгипті. На Русі, починаючи з 11 століття, почалось виготовлення художніх скляних виробів за технологією, перейнятою від візантійців. Переважно, це були мозаїки та скляний посуд.

Яке сьогодні релігійне свято

19 листопада в церковному календарі – День святого пророка Авдія. Авдій жив за часів першого розгрому Єврейського царства.

Він був праведним та благочестивим. У ті часи влаштовувалися гоніння на християн, і Авдій допомагав тим, хто потрапляв під них. Він ховав християн у печерах, приносив їм воду і їжу. Йому вдалося врятувати понад 100 священнослужителів. Авдій залишив царську службу та почав паломничати разом із пророком Іллею. Тоді отримав дар пророцтва, до нього приходили люди за порадами.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто займатися тяжкою фізичною працею.
  • Не можна ходити босоніж.
  • Краще утриматися від сварок.

Народні прикмети

  • Похмура погода вказує на те, що незабаром почнеться відлига.
  • Якщо на небі немає жодної хмаринки, то будуть заморозки.
  • Вітряна та сніжна погода до довгої та холодної зими.
  • Червоний захід сонця віщує сніг або дощ.

Пам’ятні події 19 листопада

  • 1190 – заснований Тевтонський орден.
  • 1891 – У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.
  • 1916 – імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.
  • 1919 – Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй.
  • 1921 – створено Укрмет – центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.
  • 1942 – почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом.
  • 1969 – бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.
  • 1978 – внаслідок масового самогубства членів секти «Народний Храм», керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.
  • 1986 – В СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.
  • 1989 – З цвинтаря концтабору біля с. Кучине Пермської області Російської РФСР, на Байковому кладовищі Києва перепоховано тлінні рештки членів Української Гельсінкської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.
  • 1997 – почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
  • 2003 – парламентські фракції «опозиційної четвірки» – Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна» підписали Декларацію про спільні дії.
  • 2004 – у «Будинку із химерами» архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр «Шедеври мистецтва України».
  • 2005 – Сенат США підтримав законопроєкт про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона-Вейніка.
  • 2012 – в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.

Теги: свята традиції свято

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