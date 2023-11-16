16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні краще не бажати нікому зла

16 листопада відзначається День працівників радіо, телебачення і зв'язку України, Міжнародний день толерантності та Всесвітній день рукоділля. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Матвія.

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День працівників радіо, телебачення і зв'язку України

16 листопада своє професійне свято щорічно святкують працівники радіо, телебачення та зв'язку України.

У 1994 році Укртелерадіокомпанія запропонувала керівництву держави встановити 16 листопада як професійне свято для теле- та радіопрацівників. Саме цього дня 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача Українського радіо. Перші слова з ефіру почули тоді 70 радіоаматорів. Дикторів тоді не було. Тому відкрив передачу технік, який за звичкою на початку тричі промовив у мікрофон: «Алло». А потім ще тричі: «Говорить Харків».

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Нині до журналістів та працівники сфери радіо долучилися телевізійники, представники інтернет-ЗМІ. Цей день відзначають і фахівці зв'язку, що забезпечують роботу телефонних мереж і таких важливих на сьогодні мереж Інтернет-зв'язку.

Міжнародний день толерантності

У 1996 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала державам-членам щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день, присвячений толерантності (International Day for Tolerance).

Саме цього дня було ухвалено Декларацію принципів терпимості. У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, сексуальної орієнтації, етносу або кольору шкіри. Ці принципи закріпили у Загальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього.

Толерантність – це повага до людської індивідуальності, визнання основоположних прав і свобод людини та громадянина, прийняття та правильне розуміння різноманіття культур та форм самовираження.

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Всесвітній день рукоділля

16 листопада відзначається Всесвітній день рукоділля. Хоча це свято немає офіційного статусу, фонд ЮНЕСКО оголосив, що рукоділля прирівнюється до культурної спадщини світу. А для прихильників ручної праці це привід обмінятися досвідом та навчитися новому цікавому різновиду хобі.

З моменту свого утворення у 1945 році, ООН віддавала перевагу збереженню матеріальних культурних цінностей та розвитку елементарної грамотності серед мешканців відсталих країн. Але вже через 30 років стало очевидно, що охорони також потребує нематеріальна культурна спадщина, до якої належить і рукоділля.

Тому у 1975 році була прийнята нова конвенція, у якій перелічувались знання й навички, які відносяться до національних ремесел. А у 2001 році відповідний список доповнили усною культурною спадщиною.

Яке сьогодні релігійне свято

16 листопада в церковному календарі – День святого апостола Матвія. Матвій мав ще одне ім’я – Левій. Він був одним із дванадцяти учнів Ісуса Христа.

Після зустрічі з Христом життя апостола кардинально змінилося: він прийняв християнство і став проповідувати разом з Ісусом. Апостол був свідком багатьох див і проповідей Ісуса, а також його смерті і воскресіння. Після страти Христа, апостол Матвій написав перше канонічне Євангеліє від Матвія.

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Загинув апостол Левій Матвій від рук ідолопоклонників, його стратили за відмову поклонятися ідолам.

Що не можна робити цього дня

Не можна нікому бажати зла, інакше воно повернеться вам.

Краще уникати дрібних сварок, адже вони можуть перерости в затяжний конфлікт.

Не варто ходити по дому босоніж, бо можна сильно захворіти.

Не можна розмовляти з людиною через поріг, бо обов'язково посваритеся.

Народні прикмети

Якщо випав сніг, то він може пролежати до самої весни.

Чим тепліша погода цього дня, тим холоднішою буде зима.

Якщо йде дощ, то зима буде вогкою, але теплою.

Сильний вітер до сніжної та холодної зими.

Пам’ятні події 16 листопада

1632 – Битва під Лютценом (1632) одна з найбільших битв тридцятирічної війни, між шведськими військами під проводом Густава II Адольфа і габсбурзькими частинами на чолі з Альбрехтом Валленштайном.

1700 – Герцогство Пруссія проголошено королівством.

1841 – Едуард Гурвін запатентував пробковий рятувальний жилет.

1848 – У Лондоні дав останній концерт Фридерик Шопен.

1895 – «Кінематограф» братів Люм'єр показали у Сорбонні.

1917 – в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкрито Національний музей.

1918 – Королівство Угорщина, яке до цього була частиною Австро-Угорської Імперії, проголошено республікою.

1918 – проголошено закон ЗУНР «Про адміністрацію».

1920 – частини Армії УНР після запеклих боїв з більшовиками здобули Деражню.

1924 – почала мовлення перша українська радіостанція – Українське радіо.

1933 – встановлені дипломатичні відносини поміж СРСР та США.

1945 – у Лондоні засновано ЮНЕСКО

1967 – Розпочався I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку. (Тривав 16-19.11).

1994 – Відповідно до Указу Президента № 667/94, від 11.11.1994 почав щорічно відзначатися День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

1999 – засновано Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

2002 – Президент Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян.