19 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дня за традицією в церквах освячують яблука та мед

Сьогодні вітаємо усіх, хто причетний до пасічництва

Сьогодні, у четвер, 19 серпня, відзначають такі свята:

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Засновано Генеральною Асамблею ООН у 2008 році. Важко точно дізнатися щорічний обсяг наданої гуманітарної допомоги, тому що немає єдиної бази даних для цієї звітності. Крім того, жодна організація не зобов’язана оприлюднювати точну суму тієї допомоги, яку вони надають. Іноді це просто не можливо.

Але за даними ООН, за минуле десятиліття число людей, які постраждали від гуманітарної кризи, подвоїлася.

День пасічника України

Професійне свято День пасічника в Україні встановлено Указом Президента у 1997 році. Святкування включає організацію медових ярмарків і культурних заходів, вшанування праці пасічників і бджолярів.

Мед дуже корисний для здоров’я і це помітили давно. Перші свідчення про мед, котрий застосовується для медичних цілей, датується часом стародавньої Месопотамії. Його чассто використовували при порізах і опіках. Сьогодні мед також використовується в якості природного лікування лупи, виразок шлунка і навіть деяких видів сезонних алергій.

Типовий вулик може виробляти від 13,6 до 45,35 кг меду на рік. В середньому, медова бджола виробляє 1/12 чайної ложки меду протягом свого життя.

Підраховано, що кожна сьома тонна світового меду – українська. На пасіках країни сьогодні «працює» близько п’яти мільйонів бджолиних сімей.

Всесвітній день орангутана

Всесвітній день фотографії

Преображення Господнє

Заснований в 2009 році австралійським фотографом Корскі Ара (Korske Ara). Дата вибрана на честь дня, коли французький уряд придбав патент на дагеротип – ранній фотографічний процес.

Свято Преображення Господнього в народній традиції називається також Яблучний Спас. Преображення з грецької – метаморфоза.

Ісус Христос під час перебування Свого в Галілеї пішов на найвищу в тому місці гору – Фавор, щоб там помолитися. Зійшовши на вершину гори, Він став на молитву, а Його учні сіли відпочити й від втоми заснули. Під час цієї молитви відбулося дивовижне преображення Ісуса Христа і учням відкрилася Його слава, як Єдинородного від Отця.

Вид лиця Його змінився: воно просяяло як сонце. І стала одежа Його біла як сніг, заблищала як світло. І з іншого світу постали сюди два найбільших пророки, законодавець Мойсей і Ілія. Вони з’явилися у славетному вигляді; але розмовляли з Ісусом Христом про останні дні земного життя Його, які Він повинен закінчити в Єрусалимі.

Прокинулись апостоли: і побачили славу Його й обох мужів тих, що стояли з Ним. Серця їх наповнилися нез’ясовним захопленням: втім вони спостерігали і слухали мовчки. Раптом стала світла хмара та осяяла їх, і зійшов із хмари голос: «Це Син Мій Улюблений, в якому все Моє благовоління, Його слухайте».

Коли вони сходили з гори, Ісус Христос наказав їм нікому не розповідати, що вони бачили, аж поки Син людський не воскресне з мертвих. (Мт 17:1-13, Лк 9:28-36, Мк 9:2-12).

Свято Преображення відзначається Східною Церквою з IV століття. У календар Західної Церкви воно було введене папою Калікстом III у 1457 році.

Традиції

Цього дня за традицією в церквах освячують яблука та мед. Пасічники освячують вулики перед настанням холодів, щоб бджоли добре перезимували.

Що сьогодні не можна робити

На Яблучний спас саме припадає Успенський піст, тому не можна вживати жирну їжу, міцні спиртні напої.

Не можна фізично працювати, а також лихословити, обговорювати й засуджувати кого-небудь.

Прикмети

Який Яблучний спас – таким і січень буде;

Ясна погода – зима буде холодною.

Іменини

Іменини у Архипа, Макара, Михайла, Петра і Митрофана.

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