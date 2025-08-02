2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони

Сьогодні не можна ходити у ліс на полювання

2 серпня відзначається День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь, Міжнародний день голокосту ромів та День народження поштової скриньки. У церковному календарі – перенесення мощей святого першомученика Стефана.

День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь

З 2017 року 2 серпня Україна вшановує пам’ять офіцерів та солдатів десантних військ різних часів і поколінь, які загинули, захищаючи рідні землі від ворогів.

Цей проєкт започаткований з метою увічнення пам’яті полеглих, популяризації їхніх героїчних вчинків, які можуть стати взірцем для кожного громадянина країни, для підвищення бойового настрою військовослужбовців та виховання у молоді патріотичного духу.

У цей день по всій країні проводяться мітинги-реквієми, присвячені події, відбувається панахида, віддається шана та військові почесті тим, які своєю мужністю та відданістю присязі формували славу десантних військ України, та «пішли на небо», не повернувшись з поля бою.

Міжнародний день голокосту ромів

Ця пам’ятна дата була встановлена на згадку про події 2-3 серпня 1944 року, коли в нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау в газових камерах було вбито 2897 ромів. У Другу світову війну до цього табору було доправлено 23 тис. представників ромів, з них понад 20 тис. осіб загинуло.

Нацисти та їх союзники винищили близько 90% ромів Європи. Тільки в Україні в цей час загинуло близько 20 тис. людей. За даними дослідників, серед жертв голокосту налічується близько 1,5 млн ромів.

День народження поштової скриньки

Для святкування цієї події було встановлено дату появи на вулицях Лондона перших скриньок для листів. Це відбулося 2 серпня 1858 року. Але ця конструкція була відомою ще більш як за три століття до цієї дати.

У 1500 році португальський мореплавець Бартоломеу Діаш прямуючи до Південної Африки, потрапив у сильну бурю, в результаті чого загинув. Офіцер, який вижив, вирішив описати цю подію, щоб сповістити про причину зникнення учасників експедиції на випадок, якщо і решта мандрівників не повернеться на батьківщину. Він засунув лист у черевик, який повісив на дерево.

Через рік мореплавець Жуан да Нова знайшов це повідомлення і побудував на тому самому місці каплицю. Місцеві жителі використовували черевик для листування протягом довгого часу. Зараз там встановлено пам'ятник у вигляді великого черевика, щоб вшанувати одну з перших поштових конструкцій.

У ті часи, коли європейські мореплавці мандрували до Індії, вони залишали послання на мисі Доброї Надії у кам'яному коробі, а судна, які поверталися до Європи, забирали їх.

Яке сьогодні релігійне свято

2 серпня в церковному календарі – перенесення мощей святого першомученика Стефана. Перенесення мощей святого первомученика і архідиякона Стефана відбулося близько 428 року. Після мученицької смерті святого Стефана, його тіло було залишене без поховання, але згодом його поховали в селі Кафаргамала. Пізніше мощі святого Стефана були перенесені до Єрусалиму, а потім до Константинополя.

Святий Стефан був одним із семи дияконів, обраних апостолами для служіння в Єрусалимській громаді. Він був відомий своєю вірою, мудрістю і здатністю до проповіді. Через свою діяльність і викриття гріхів деяких людей, Стефан потрапив у конфлікт із релігійними лідерами і був звинувачений у богохульстві. Його було засуджено до смерті і забито камінням за межами міста.

Читайте також: Церковний календар на серпень 2025 року

Що не можна робити цього дня

Не можна ображати тварин.

Не можна ходити на полювання в ліс.

Заборонено давати в борг продукти.

Не варто лаятися і лихословити.

Народні прикмети

Сонячна погода – до теплого вересня.

Якщо дощить, то такою буде погода цілий місяць.

Уранці сухо – наступні шість тижнів буде посуха.

Пам’ятні події 2 серпня

1727 – російський імператор Петро II видав указ про відновлення виборної посади гетьмана Малоросії.

1776 – відбулась церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була прийнята 4 липня Континентальним конгресом

1802 (14 термідора Х року) – Наполеон Бонапарт був проголошений довічним Першим консулом.

1914 – у Львові українські політичні партії об'єдналися в Головну українську раду. Створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.

1918 – Гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави.

1933 – став до ладу Біломорсько-Балтійський канал.

1940 – Верховна Рада СРСР ухвалила закон про перетворення Молдавської АРСР у складі УРСР на окрему Молдавську РСР.

1940 – Верховна Рада СРСР ухвалила закон про включення Північної Буковини, а також Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії, які від Румунського королівства перейшли до СРСР, до складу УРСР.

1941 – на територію СРСР увійшли перші італійські війська.

1943 – відбулося повстання і втеча ув'язнених у концентраційному таборі «Треблінка». Знищено крематорій. Більш двохсот утікачів були убиті або повернуті до табору.

1949 – академік В. Філатов у клініці Українського експериментального інституту очних хвороб в Одесі зробив тисячну операцію з пересадки рогівки.

1953 – у Києві відкрито дитячу залізницю.

1989 – трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої загинуло 11 людей.

1990 – о 14:00 за місцевим часом іракські війська напали на Кувейт.

1999 – початок другої чеченської війни.

2006 – в Йоганнесбургу (ПАР) уперше за останні 25 років випав сніг

2017 – у США набрав чинності ухвалений обома палатами Конгресу Закон № 3364 про протидію агресії Росії, КНДР та Ірану.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.