В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п'ятеро лижників
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
фото: АР

Рятувальники вкотре закликають туристів і спортсменів суворо дотримуватися застережень

У західній частині Австрії, у регіоні Зальцбург-Понгау, внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

Найбільша трагедія сталася в долині Гаштайн на південь від Зальцбурга. Там лавина накрила сімох людей: четверо загинули, ще двоє дістали поранення, один із них у тяжкому стані. Ще одному лижнику вдалося уникнути травм.

До рятувальної операції залучили чотири гелікоптери, гірську службу порятунку, кінологічні підрозділи Червоного Хреста та кризову команду. За словами керівника гірсько-рятувальної служби Понгау, трагедія сталася попри неодноразові офіційні попередження про високий лавинний ризик.

Приблизно за півтори години до цього ще одна лижниця загинула під лавиною в районі Бад-Гофгаштайн на висоті близько 2200 метрів.

Рятувальники вкотре закликають туристів і спортсменів суворо дотримуватися застережень та утримуватися від виходу в гори за умов підвищеної лавинної небезпеки.

Нагадаємо, на горі Ялунг-Рі в Непалі сталася лавина, яка пройшла через табір на висоті 4900 метрів, забравши життя семи людей. За словами представників влади, загинули п'ятеро іноземних альпіністів і двоє непальських гідів.

Теги: Австрія смерть

