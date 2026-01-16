Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ

Четверо конгресменів вимагають зрівняти обмеження США з санкціями ЄС

Четверо американських законодавців із Комісії з безпеки та співробітництва в Європі закликали адміністрацію Дональда Трампа розширити санкції проти російського «тіньового флоту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист до міністра фінансів Скотта Бессента та держсекретаря Марко Рубіо.

Лист підписали сенатор-республіканець Роджер Вікер, член Палати представників Джо Вілсон (Республіканська партія), сенатор-демократ Шелдон Вайтхаус і конгресмен-демократ Стів Коен.

Законодавці наголосили, що на тлі продовження Росією війни проти України США мають посилити тиск на мережу суден, які допомагають Москві обходити санкції.

Вони зазначили, що Європейський Союз нещодавно розширив свої обмеження, додавши до санкційного списку ще 100 суден та пов’язані з ними структури, які беруть участь у незаконних перевезеннях російської нафти.

«Ми сподіваємося, що під вашим керівництвом Сполучені Штати підуть цим шляхом, діючи спільно з нашими союзниками та гарантуючи, що Росія більше не зможе уникнути відповідальності» – йдеться у листі. Конгресмени підкреслили, що Кремль має відчути реальні наслідки за удари по цивільних об’єктах в Україні.

«Ми також повинні усунути лазівки, за допомогою яких він намагається уникнути цих наслідків. Розширення санкцій проти «тіньового флоту» до рівня наших європейських партнерів є необхідним кроком для відрізання ресурсів, які Росія використовує для фінансування війни» – наголосили автори звернення. Йдеться про танкерний флот, який формально зареєстрований у третіх країнах, але фактично використовується для експорту російської нафти в обхід обмежень.

13 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем. Сторони, зокрема, обговорили підготовку нового санкційного пакета проти Росії.