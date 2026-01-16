Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США

Джин Шахін заявила, що заяви Трампа шкодять союзникам і нацбезпеці США

Американська сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін розкритикувала заяви Дональда Трампа про можливе взяття Гренландії під контроль, заявивши, що така риторика шкодить відносинам США з союзниками та зміцнює позиції Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За словами Шахін, публічні погрози Трампа щодо Гренландії підривають довіру між США, Данією та Гренландією, яка формувалася десятиліттями. «Це завдає реальної шкоди не лише відносинам із Гренландією та Данією, а й власній національній безпеці Америки» – сказала вона.

Сенаторка наголосила, що подібні заяви послаблюють єдність союзників і створюють вигідні умови для Росії та Китаю. «Володимир Путін вітатиме будь-який крок, який розколе НАТО або відволіче увагу і ресурси від України», – підкреслила Шахін.

Вона додала, що якщо адміністрація США справді прагне обмежити вплив Росії в Арктиці та за її межами, то найбільш ефективний шлях – підтримати перемогу України у війні. «Саме тому нинішня дискусія щодо Гренландії має так мало сенсу» – резюмувала сенаторка.



Раніше сенатор-республіканець Роджер Вікер публічно підтримав Україну, розкритикувавши Володимира Путіна за те, що той протягом останнього року «насміхається з мирного процесу».

На тлі цього в США триває дискусія щодо ролі Вашингтона в Арктиці, безпеки НАТО та подальшої військової підтримки України.

Американський законодавець наголосив, що Україну не можна змушувати відмовлятися від її суверенної території, яку вона нині контролює. Тим часом Путін не повинен досягти за столом переговорів того, чого йому не вдалося досягти на полі бою, де він зазнав серйозних поразок.