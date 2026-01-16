-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею

Синоптики уточнили: найхолодніші ночі очікуються 18-19 січня 2026 року – до -25°

Інформація про можливі морози до -30° в Україні наразі не відповідає дійсності – такі дані є лише припущеннями з інтернету, а офіційні служби прогнозують погоду максимум на п’ять діб. Про це заявила начальниця відділу взаємодії з медіа Українського гідрометцентру Наталя Птуха у коментарі «Главкому».

За словами Птухи, достовірними слід вважати лише прогнози з офіційних метеорологічних ресурсів. «Те, що є в інтернеті – це лише здогадки. Треба дивитися тільки офіційні ресурси. Ми можемо прогнозувати лише на найближчі п’ять діб», – наголосила вона.

Синоптикиня уточнила, що сильні морози в Україні зберігатимуться, але їхній максимум очікується не наприкінці тижня, а 18–19 січня.

За даними Укргідрометцентру:

у північних областях у нічні години 18 січня температура може знижуватися до -21…-25°С;

19 січня вдень очікується приблизно -10…-16°С;

на південному заході, зокрема на Закарпатті, вночі прогнозують -6…-13°С, а вдень -2…-8°С.

18 січня інфографіка: «Укргідрометцентр»

19 січня інфографіка: «Укргідрометцентр»

Птуха підкреслила, що метеослужба не підтверджує сценарій із температурою близько -30° на всій території країни в найближчі дні.

Раніше метеосервіс Ventusky поширив прогнози про можливе «арктичне вторгнення» з Сибіру в Європу, припускаючи, що наприкінці наступного тижня в Україні місцями температура може наближатися до -30°С у ранкові години. Остаточні масштаби похолодання тоді називалися невизначеними.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко в інтерв’ю «Главкому» попереджала, що більшості популярних погодних сайтів варто довіряти обережно. Вона пояснювала, що такі ресурси часто мають комерційну мету і не завжди зрозуміло, на яких даних базуються їхні прогнози.

Вона радить орієнтуватися насамперед на офіційні джерела, зокрема на Український гідрометцентр, де прогнози формуються на основі професійних метеомоделей.