Королівська сім’я показала весілля принцеси Йоркської Беатріс
Принцеса Беатрис вийшла заміж за італійського забудовника Едоардо Мапеллі Моцці
Принцеса Беатріче та містер Едоардо Мапеллі Моззі відсвяткували своє весілля з найближчими родичами
У мережі з’явилися фото з весілля принцеси Йоркської Беатріс та італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моззі у церкві Віндздора.
Королівська сім’я опублікувала їх на Facebook.
«Вітаємо Преосвященну княгиню Беатріче та пана Едоардо Мапеллі Моззі!», – йдеться у публікації.
Молодята одружилися на невеликій приватній церемонії в каплиці Всіх Святих у Королівській ложі Віндзора у п’ятницю 17 липня.
Принцеса Беатріче та містер Едоардо Мапеллі Моззі відсвяткували своє весілля з найближчими родичами.
Щаслива пара зображена з її величністю Королевою та герцогом Единбурзьким.
Принцеса Беатріче була одягнена у старовинну сукню Нормана Хартнелла та інкрустовану діамантами тіару королеви Марії, яка належить її Величності Королеві. Тіару її Величність носила у день весілля у 1947 році.
Церемонія стала можливою після того, як в країні послабили карантин і дозволити проводити весілля з 30 гістьми.