Королівська сім’я показала весілля принцеси Йоркської Беатріс



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Принцеса Беатрис вийшла заміж за італійського забудовника Едоардо Мапеллі Моцці Фото: Benjamin Wheeler

Принцеса Беатріче та містер Едоардо Мапеллі Моззі відсвяткували своє весілля з найближчими родичами

У мережі з’явилися фото з весілля принцеси Йоркської Беатріс та італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моззі у церкві Віндздора.

Королівська сім’я опублікувала їх на Facebook.

«Вітаємо Преосвященну княгиню Беатріче та пана Едоардо Мапеллі Моззі!», – йдеться у публікації.

Молодята одружилися на невеликій приватній церемонії в каплиці Всіх Святих у Королівській ложі Віндзора у п’ятницю 17 липня.

Принцеса Беатріче та містер Едоардо Мапеллі Моззі відсвяткували своє весілля з найближчими родичами.

Щаслива пара зображена з її величністю Королевою та герцогом Единбурзьким.

Принцеса Беатріче була одягнена у старовинну сукню Нормана Хартнелла та інкрустовану діамантами тіару королеви Марії, яка належить її Величності Королеві. Тіару її Величність носила у день весілля у 1947 році.

Церемонія стала можливою після того, як в країні послабили карантин і дозволити проводити весілля з 30 гістьми.

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