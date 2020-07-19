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    У світі

    Королівська сім’я показала весілля принцеси Йоркської Беатріс

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    <p>Принцеса Беатрис вийшла заміж за італійського забудовника Едоардо Мапеллі Моцці</p> - Королівська сім’я показала весілля принцеси Йоркської Беатріс

    Принцеса Беатрис вийшла заміж за італійського забудовника Едоардо Мапеллі Моцці

    Фото: Benjamin Wheeler

    Принцеса Беатріче та містер Едоардо Мапеллі Моззі відсвяткували своє весілля з найближчими родичами

    У мережі з’явилися фото з весілля принцеси Йоркської Беатріс та італійського бізнесмена Едоардо Мапеллі Моззі у церкві Віндздора.

    Королівська сім’я опублікувала їх на Facebook.

    «Вітаємо Преосвященну княгиню Беатріче та пана Едоардо Мапеллі Моззі!», – йдеться у публікації.

    Молодята одружилися на невеликій приватній церемонії в каплиці Всіх Святих у Королівській ложі Віндзора у п’ятницю 17 липня.

    Принцеса Беатріче та містер Едоардо Мапеллі Моззі відсвяткували своє весілля з найближчими родичами.

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    Щаслива пара зображена з її величністю Королевою та герцогом Единбурзьким.

    Принцеса Беатріче була одягнена у старовинну сукню Нормана Хартнелла та інкрустовану діамантами тіару королеви Марії, яка належить її Величності Королеві. Тіару її Величність носила у день весілля у 1947 році.

    Церемонія стала можливою після того, як в країні послабили карантин і дозволити проводити весілля з 30 гістьми.

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