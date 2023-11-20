Головна Новини
search button user button menu button

20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 листопада – Всесвітній день дитини
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто давати й брати гроші в борг

20 листопада відзначається Всесвітній день дитини та День педіатра. Віряни вшановують пам’ять преподобного Григорія Декаполіта.

Всесвітній день дитини

20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день дитини – свято взаєморозуміння та підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей зі всього світу. Міжнародний день встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1954 року.

20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про їх права.  Від 1990 року разом із святом Всесвітній день дитини також святкують річницю прийняття Декларації та Конвенції.

Метою проведення цього дня є захист прав дітей та розвитку середовища, дружнього по ставленню до дітей у всьому світі, шляхом діалогу і активних дій, укріплення та розширення діяльності ООН в інтересах дітей, підтримки діяльності Дитячого фонду ООН.

День педіатра

20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Професійне свято дитячих лікарів відзначається на міжнародному рівні. Створене за іцініативи Генеральної Асамблеї ООН.

Педіатрія є окремою галуззю медичної науки, яка полягає у збереженні здоров'я дітей. Лікарі-педіатри консультують батьків щодо того, як виростити дитину здоровою, повною життєвих сил, стійкою до різних захворювань.

Яке сьогодні релігійне свято

20 листопада в церковному календарі – День преподобного Григорія Декаполіта. Григорій Декаполіт був одним з дев’яти святих отців, які поширили православне християнство в Візантії та на Слов’янських землях. Він народився в місті Декаполь у заможній сім’ї. Григорій відмовився від світського життя і приєднався до монастиря Святого Сави в Палестині. Там він навчався богослов’ю, писав гімни та поезії, а також займався аскетичними практиками.

За часів правління імператора Феофіла, Григорій Декаполіт вирушив до Константинополя. Святий проповідував і зміцнював віру та силу православних. Також він був наділений даром чудотворення: виганяв бісів і позбавляв від хвороб.

Читайте також: Коли розпочнеться Різдвяний піст 2023 року. Новий церковний календар на листопад

Що не можна робити цього дня

  • Краще не ходити до лісу, бо можна загубитися.
  • Не варто влаштовувати гучні святкування.
  • Не можна давати й брати гроші в борг.

Народні прикмети

  • Якщо вранці пішов сильний сніг, то вдень чекайте на ясну та сонячну погоду.
  • Уночі та вранці слабкий вітер, але сильний сніг – буде ясна погода.
  • Якщо вийшло сонце, то скоро прийде потепління.

Пам’ятні події 20 листопада

  • 1624 – Захарія Копистенський поставлений архімандритом Києво-Печерської Лаври.
  • 1805 – Відбулась прем'єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена «Фіделіо».
  • 1818 – Симон Болівар проголосив незалежність Венесуели від Іспанського королівства
  • 1910 – Початок Мексиканської революції.
  • 1917 – своїм третім Універсалом Українська Центральна Рада проголосила УНР.
  • 1918 – Більшовики створили тимчасовий уряд УСРР на чолі з Юрієм П'ятаковим.
  • 1941 – робітники в Ленінграді почали отримувати по продовольчих картках 250 грамів хліба в день, всі решта – 125.
  • 1943 – Під охороною УПА на Волині почалася Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлено політичну організацію – Антибільшовицький Блок Народів (АБН).
  • 1945 – у німецькому місті Нюрнберг розпочався міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху.
  • 1985 – випущена Microsoft Windows 1.0
  • 1991 – встановлено консульські відносини між Україною і Туреччиною.
  • 1998 – запуск першого модуля Міжнародної космічної станції (модуль «Зоря»)
  • 2003 – В Антарктиді знайдено лід віком 900 тисяч років.
  • 2004 – Шевченківський районний суд Києва відхилив подання Київської міської державної адміністрації про обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності з 21 по 23 листопада.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна.

Теги: свята традиції свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Чехії, Петр Павел
«Якщо Україна впаде – впадемо ми всі»: президент Чехії пообіцяв надалі підтримувати Київ
29 жовтня, 03:25
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
29 жовтня, 05:02
5 листопада – День працівників соціальної сфери
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 листопада, 00:00
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
13 листопада, 05:51
17 листопада – Міжнародний день студентів
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 листопада, 00:12
18 листопада – День сержанта Збройних Сил України
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 листопада, 00:11
Снайпер з одного пострілу ліквідував ворога
Снайпер влучним пострілом ліквідував окупанта (відео)
29 жовтня, 17:08
Кім Кардаш'ян продовжує дивувати модними новинками
Провокаційний бюстгальтер від Кім Кардаш'ян збурив соціальні мережі
3 листопада, 14:18
Вечірки у колі інших працівників позитивно сприймаються європейцями
Як новорічні вечірки впливають на працівників: дослідження виявило цікаві факти
15 листопада, 23:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
28K
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
28K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
21K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
16K
Коли Фаріон боролася за мову, де були ви?
15K
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну

Новини

20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
18 листопада, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
18 листопада, 06:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту