20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто давати й брати гроші в борг

20 листопада відзначається Всесвітній день дитини та День педіатра. Віряни вшановують пам’ять преподобного Григорія Декаполіта.

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Всесвітній день дитини

Всесвітній день дитини – свято взаєморозуміння та підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей зі всього світу. Міжнародний день встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1954 року.

20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про їх права. Від 1990 року разом із святом Всесвітній день дитини також святкують річницю прийняття Декларації та Конвенції.

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Метою проведення цього дня є захист прав дітей та розвитку середовища, дружнього по ставленню до дітей у всьому світі, шляхом діалогу і активних дій, укріплення та розширення діяльності ООН в інтересах дітей, підтримки діяльності Дитячого фонду ООН.

День педіатра

Професійне свято дитячих лікарів відзначається на міжнародному рівні. Створене за іцініативи Генеральної Асамблеї ООН.

Педіатрія є окремою галуззю медичної науки, яка полягає у збереженні здоров'я дітей. Лікарі-педіатри консультують батьків щодо того, як виростити дитину здоровою, повною життєвих сил, стійкою до різних захворювань.

Яке сьогодні релігійне свято

20 листопада в церковному календарі – День преподобного Григорія Декаполіта. Григорій Декаполіт був одним з дев’яти святих отців, які поширили православне християнство в Візантії та на Слов’янських землях. Він народився в місті Декаполь у заможній сім’ї. Григорій відмовився від світського життя і приєднався до монастиря Святого Сави в Палестині. Там він навчався богослов’ю, писав гімни та поезії, а також займався аскетичними практиками.

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За часів правління імператора Феофіла, Григорій Декаполіт вирушив до Константинополя. Святий проповідував і зміцнював віру та силу православних. Також він був наділений даром чудотворення: виганяв бісів і позбавляв від хвороб.

Що не можна робити цього дня

Краще не ходити до лісу, бо можна загубитися.

Не варто влаштовувати гучні святкування.

Не можна давати й брати гроші в борг.

Народні прикмети

Якщо вранці пішов сильний сніг, то вдень чекайте на ясну та сонячну погоду.

Уночі та вранці слабкий вітер, але сильний сніг – буде ясна погода.

Якщо вийшло сонце, то скоро прийде потепління.

Пам’ятні події 20 листопада

1624 – Захарія Копистенський поставлений архімандритом Києво-Печерської Лаври.

1805 – Відбулась прем'єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена «Фіделіо».

1818 – Симон Болівар проголосив незалежність Венесуели від Іспанського королівства

1910 – Початок Мексиканської революції.

1917 – своїм третім Універсалом Українська Центральна Рада проголосила УНР.

1918 – Більшовики створили тимчасовий уряд УСРР на чолі з Юрієм П'ятаковим.

1941 – робітники в Ленінграді почали отримувати по продовольчих картках 250 грамів хліба в день, всі решта – 125.

1943 – Під охороною УПА на Волині почалася Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлено політичну організацію – Антибільшовицький Блок Народів (АБН).

1945 – у німецькому місті Нюрнберг розпочався міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху.

1985 – випущена Microsoft Windows 1.0

1991 – встановлено консульські відносини між Україною і Туреччиною.

1998 – запуск першого модуля Міжнародної космічної станції (модуль «Зоря»)

2003 – В Антарктиді знайдено лід віком 900 тисяч років.

2004 – Шевченківський районний суд Києва відхилив подання Київської міської державної адміністрації про обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності з 21 по 23 листопада.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна.