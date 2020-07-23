  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    23 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    23 липня святкують Всесвітній день китів і дельфінів - 23 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    23 липня святкують Всесвітній день китів і дельфінів

    Сьогодні не можна надягати брудний одяг - це може привести до хвороб

    23 липня відзначаються такі свята:

    • Всесвітній день китів і дельфінів
    • Антоній Громоносець

    Народні прикмети на 23 липня:

    • Сонце пригріє - все дозріє.
    • Висока і крута веселка - до вітру.
    • Якщо по небу пливуть білі або кругленькі хмари, то дощу не буде.
    • Павуків майже не видно - до мінливої погоди.

    Що не рекомендується робити 23 липня:

    • Лаятися, сваритися і навіть підвищувати голос до крику. Такою поведінкою можна накликати на себе і близьких біду.
    • Гуляти біля водойм, де багато ряски - там, за повір'ями, живуть русалки, які можуть потягти на дно.
    • Стригти волосся.
    • Одягати брудний одяг. Це може привести до хвороб.

    У кого іменини 23 липня?

    Іменини сьогодні святкують Олександр, Антон, Данило, Петро, Бригида, Аполлінарія.

    Читайте також:

    свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ