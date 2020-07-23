23 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
23 липня святкують Всесвітній день китів і дельфінів
Сьогодні не можна надягати брудний одяг - це може привести до хвороб
23 липня відзначаються такі свята:
- Всесвітній день китів і дельфінів
- Антоній Громоносець
Народні прикмети на 23 липня:
- Сонце пригріє - все дозріє.
- Висока і крута веселка - до вітру.
- Якщо по небу пливуть білі або кругленькі хмари, то дощу не буде.
- Павуків майже не видно - до мінливої погоди.
Що не рекомендується робити 23 липня:
- Лаятися, сваритися і навіть підвищувати голос до крику. Такою поведінкою можна накликати на себе і близьких біду.
- Гуляти біля водойм, де багато ряски - там, за повір'ями, живуть русалки, які можуть потягти на дно.
- Стригти волосся.
- Одягати брудний одяг. Це може привести до хвороб.
У кого іменини 23 липня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Антон, Данило, Петро, Бригида, Аполлінарія.
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