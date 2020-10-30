Оголошено переможця на виборах мера Ржищева
На виборах мера Ржищева перемогла кандидатка від «Європейської солідарності» Крістіна Чорненька
Ржищівським міським головою стала Крістіна Чорненька
У четвер, 29 жовтня, Ржищівська міська територіальна виборча комісія Обухівського району підвела підсумки голосування з виборів міського голови і депутатів міськради.
Згідно з ухваленою постановою ТВК, міським головою Ржищева стала Крістіна Чорненька
Результати голосування виглядають таким чином:
- Крістіна Чорненька («Європейська солідарність») – 2713;
- Михайло Лобуренко («За Майбутнє») – 1232;
- Микола Спичак («Опозиційна платформа – За життя») – 679;
- Олег Чепченко (самовисування) – 242;
- Сергій Шорохов («Слуга народу») – 216.
Як повідомлялося, Київська міська територіальна виборча комісія лише 29 жовтня почала приймати протоколи від районних комісій.
Відомо, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.
У ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.
До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні
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