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    Оголошено переможця на виборах мера Ржищева

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    <p>На виборах мера Ржищева перемогла кандидатка від &laquo;Європейської солідарності&raquo; Крістіна Чорненька</p> - Оголошено переможця на виборах мера Ржищева

    На виборах мера Ржищева перемогла кандидатка від «Європейської солідарності» Крістіна Чорненька

    Ржищівським міським головою стала Крістіна Чорненька

    У четвер, 29 жовтня, Ржищівська міська територіальна виборча комісія Обухівського району підвела підсумки голосування з виборів міського голови і депутатів міськради.

    Згідно з ухваленою постановою ТВК, міським головою Ржищева стала Крістіна Чорненька («Європейська солідарність»). За неї віддали голоси 2713 виборців із 5204.

    Результати голосування виглядають таким чином:

    • Крістіна Чорненька («Європейська солідарність») – 2713;
    • Михайло Лобуренко («За Майбутнє») – 1232;
    • Микола Спичак («Опозиційна платформа – За життя») – 679;
    • Олег Чепченко (самовисування) – 242;
    • Сергій Шорохов («Слуга народу») – 216.

    Як повідомлялося, Київська міська територіальна виборча комісія лише 29 жовтня почала приймати протоколи від районних комісій.

    Відомо, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

    У ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні

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