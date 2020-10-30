Оголошено переможця на виборах мера Ржищева



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На виборах мера Ржищева перемогла кандидатка від «Європейської солідарності» Крістіна Чорненька

Ржищівським міським головою стала Крістіна Чорненька

У четвер, 29 жовтня, Ржищівська міська територіальна виборча комісія Обухівського району підвела підсумки голосування з виборів міського голови і депутатів міськради.

Згідно з ухваленою постановою ТВК, міським головою Ржищева стала Крістіна Чорненька («Європейська солідарність»). За неї віддали голоси 2713 виборців із 5204.

Результати голосування виглядають таким чином:

Крістіна Чорненька («Європейська солідарність») – 2713;

Михайло Лобуренко («За Майбутнє») – 1232;

Микола Спичак («Опозиційна платформа – За життя») – 679;

Олег Чепченко (самовисування) – 242;

Сергій Шорохов («Слуга народу») – 216.

Як повідомлялося, Київська міська територіальна виборча комісія лише 29 жовтня почала приймати протоколи від районних комісій.

Відомо, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

У ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні