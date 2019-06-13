25-річна тусовщиця залишиться у списку «Слуги народу»? Юрист розказав, якою мала б бути процедура виключення зі списку



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Відповідно до закону, виключати кандидатів зі списків можуть лише з’їзди партій

Своїх кандидатів у депутати партія може висувати лише за рішенням вищого статутного керівного органу - як правило, за рішенням з’їзду партії. Висування партією кандидатів закінчилося 10 червня. Когось уже додатково включити є неможливо. Про це повідомив колишній член Центральної виборчої комісії Андрій Магера у Facebook.

«У який спосіб голосують делегати і яким чином делегати ознайомлюються з проектами рішень - це уже питання внутрішньопартійне. Воно прямо не регулюється виборчим законом. Документи мають бути подані до ЦВК не пізніше 20 червня», - роз’яснив він.

Водночас Магера підкреслив, що виключати кандидатів із фактичного списку ще є час. «Відповідна заява має бути подана до ЦВК не пізніше 8 липня (тобто за 12 днів до дня голосування). Після 8 липня заяви партій не беруться ЦВК до уваги і реєстрація кандидатів не скасовується. Точно такий самий алгоритм існує відносно кандидатів-мажоритарників, висунутих партією», - пояснив він.

У коментарі «Главкому» Магера уточнив, що члени ЦВК не можуть якимось чином перевірити, чи відбувся з’їзд, а також ознайомитися із задокументованими рішеннями з’їзду. «Партія не зобов’язана подавати ЦВК протоколи з’їзду. Лише рішення партії про висування кандидатів за певними номерами та сам список. Голова партії фактично бере на себе відповідальність за достовірність виборчої інформації»

Як повідомлялось, партія «Слуга народу» за добу виключила 7-х кандидатів зі свого списку і добавила двох.

Так, у прохідній частині списку партії «Слуга народу» журналісти знайшли 25-річну київську тусовщицю Ірину Панченко, доньку бізнесмена Сергія Панченка. Після хвилі обурення у соцмережах вчора її було виключено зі списку. Крім того, передумали брати участь у парламентських виборах ще кілька кандидатів. Це ексзаступник міністра оборони Юрій Гусєв, №41 у списку; 33-й номер - колишній депутат Одеської міськради Дмитро Співак; 81-й номер – Вадим Гутцайт. Також зі списку викреслили Наталю Богданову (№67), сина Арцизької райради в Одеській області Романа Карбаджака (№83) та підприємця з Чернівців Ігоря Чернюха (№90). В результаті блогер Єлизавета Богуцька, яка була №100 в першому списку «Слуги народу», посіла 95-у позицію. А перед нею з’явились два нових кандидата. Це Струневич Вадим Олегович (№40) та Кавун Ольга Олександрівна (№78).

Не лише «Слуга народу» днями вносила зміни у свій список. Вчора стало відомо, що кандидатів у народні депутати від партії «Голос» в одномандатних округах Тараса Шкітера і Євгена Кугука виключено з виборчого списку. «Підставою для рішення стала отримана від ЗМІ та громадськості інформація про невідповідність попередньої політичної діяльності кандидатів критеріям партії», - йдеться у повідомленні.