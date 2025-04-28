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Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Радониця – особливий день для поминання родичів, які померли. В народі його також називають Проводами або Гробками
фото з відкритих джерел

На дев'ятий день після Великодня відзначається свято Радониця

Радониця пов’язана зі святкуванням Великодня і припадає на дев’ятий день після цього великого свята, відповідно до церковного календаря.

Що таке Радониця і коли її відзначають

Радониця – язичницьке свято поминання покійних. З прийняттям християнства воно переплелося з православними традиціями і стало батьківським днем. Назва  «Радониця» перекладається як «радісна молитва про померлих». Чому радісна? Це говорить про радісне Воскресіння Христа і прийдешнє воскресіння всіх мертвих. 

Зараз Радониця – це загальноцерковне поминання покійних. Спочатку поминки влаштовували на Червону гірку, але так як вона випадає на Світлу седмицю, коли не можна поминати померлих, то дату перенесли на наступний тиждень. У 2025 році Радониця випадає на 29 квітня.

Радониця – історія свята і стародавні традиції

Як вже говорилося, свято Радониця, або Радуниця бере свій початок з язичницьких часів. Цього дня наші предки традиційно готували кутю, млинці, фарбували яйця в зелений і жовтий (колір скорботи) і несли їжу на могили померлим. Частину, що призначалася для духів померлих, закопували в землю, а яйцями «христосалися з рідними» – розбивали об хрест.

Вдома на підвіконні залишали склянку води і шматочки хліба, а ввечері під час поминальної вечері ставили на стіл три порожні тарілки – щоб померлі поснідали, пообідали і повечеряли. Решту їжі роздавали нужденним.

Як правильно поминати на Радоницю

Православну Радоницю вважають Великоднем померлих – в цей день не належить плакати, вважається, що душі померлих разом з живими радіють Воскресінню Христовому.

На Радоницю потрібно піти до церкви і помолитися за покійних. Можна подати поминальні записочки з іменами померлих рідних, яких священик згадує під час служби.

Після богослужіння йдуть на цвинтар – несуть фарбовані яйця і паски, прибирають могили. Іноді також запрошують священика для панахиди або літії. Якщо немає можливості, тоді можна запалити свічку і помолитися самим. 

Що не можна робити на Радоницю

На Радоницю слід згадати покійних хорошим словом. У цей день потрібно обов'язково подати милостиню, відмовляти не можна – поділіться продуктами або грошима. Працювати можна тільки якщо є гостра необхідність, але краще всі справи перенести на інший день. 

На Радоницю не можна:

  • сумувати і плакати;
  • залишати їжу на кладовищі – це забобони і церква цього не вітає, адже душа перебуває з Богом;
  • поминати померлих алкоголем – можна випити трохи вина;
  • ставити перед фотографією померлого горілку і чорний хліб;
  • сваритися і лаятися;
  • вінчатися.

Не можна також на Радоницю сіяти і садити на городі і в полі - це вважається поганою прикметою. Але якщо на Радоницю піде дощ – буде багатий урожай. 

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Теги: свята релігія Великдень 2025

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