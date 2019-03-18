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    Думки вголос

    Порошенко доводить, що його ще рано виключати з гри

    • Петро Олещук

      Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

    • Розсилка
    Тільки за офіційними даними на Михайлівській площі зібралися 25 тисяч людей - Порошенко доводить, що його ще рано виключати з гри
    Тільки за офіційними даними на Михайлівській площі зібралися 25 тисяч людей

    Пристрасні прихильники і логістика - це вже не так і мало для українських виборів

    Деякі думки щодо вчорашнього заходу Порошенка. Як не крути - найбільша зустріч з виборцями за всю кампанію. Тільки за офіційними даними на Михайлівській площі зібралися 25 тисяч людей. Думаю, насправді їх було більше.

    Звісно, походження цієї маси людей буде викликати питання у конкурентів та відповідні закиди, однак факт лишається фактом - він та його штаб змогли це організувати. Видно, що на зустрічі було присутньо чимало абсолютно щирих його прихильників. Згадайте всі ці селфі та рукостискання. Власне, це була можливість побачити наочно ті відсотки, які соціологи віддають в опитуваннях Порошенку. Частково їх можна було побачити вчора. З усім їх запалом щодо підтримки власного кандидата.

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    Для України такий запал - не типовий. Можна, мабуть, лише деяких політиків згадати з такими запальними фанатами. Тож, очевидно, списувати та виключати з гри Порошенка - зарано. На його боці певна стійка електоральна база, яку можна побачити, яка готова кричати за «свого» на мітингах та протистояти будь-кому. Ну і організаційні можливості теж. Пристрасні прихильники і логістика - це вже не так і мало для українських виборів.

    Джерело: блог Петра Олещука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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