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    3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

    Сьогодні відзначають День Військово-морських сил України - 3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    Сьогодні відзначають День Військово-морських сил України
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні не рекомендується викидати залишки зі столу

    Сьогодні відзначають День Військово-морських сил України та День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.

    Також 3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів – ще одна дата, присвячена екології. У літній період в лісах і полях збільшується кількість сміття, тому ця дата покликана звернути увагу людей на екологічну проблему.

    Яке сьогодні церковне свято

    Православна церква 3 липня вшановує пам'ять святого мученика Мефодія Патарського, Олімпійського, єпископа. У народі його прозвали Перепелятником за те, що в цей день було заведено полювати на перепелів.

    Інші назви свята: «Мефодій Погодовказівник», «Павутинний день», «Нефьодів день», «Тенетник».

    День Військово-морських сил України

    У першу неділю липня щороку всі причетні святкують День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Започатковане свято було наказом президента Петра Порошенка 12.06.2015.

    Військово-Морські сили грають важливу роль у забезпеченні обороноспроможності держави. Вперше прапор України був піднятий на кораблях Чорноморського флоту 29 квітня 1918 року.

    День зенітних ракетних військ Повітряних Сил

    Починаючи з 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10.02.2011 – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.

    Проведення Дня зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ сприяє усвідомленню суспільства важливості потужного та ефективного захисту у системі протиповітряної оборони країни. Зенітним ракетним військам довірено важливу місію – спільно з іншими воєнними постійно боронити повітряний простір над українськими містами, важливими стратегічними об’єктами від авіаційних та інших ударів противника.

    Міжнародний день без поліетилену

    3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.

    За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 одиниць на кожного дорослого. У природному середовищі поліетилен розкладається більше двохста років, а пластик – майже 450 років. Водночас деякі вчені вважають, що пластик лише розпадається на шматочки, які з часом стають меншими.

    Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40-а країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.

    Народні прикмети на 3 липня:

    • Павуки плетуть павутину – погода налагодиться.
    • Якщо павук нову мережу не плете, а стару знищує, то незабаром почнеться справжня негода з ураганами.
    • Мурахи ховаються в будиночок – до сильних вітрів.
    • Перепелиці кричать, не замовкаючи – до дощу.
    • Чим ближче до людського житла летять перепелиці, тим суворіша буде зима.
    • Лебеді кричать увечері – до негоди.
    • Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.
    • Йде дощ – значить, така погода триватиме ще сорок днів.

    Що не можна робити 3 липня:

    • Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.
    • Викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.
    • Виносити з хати сміття і непотріб – це загрожує бідністю.

    У кого іменини 3 липня?

    Іменини сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Гліб, Гурій, Єлисей, Іоан, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма і Фома.

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    Теги: церква ЗСУ свята Україна традиції
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    3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони