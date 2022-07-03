3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується викидати залишки зі столу

Сьогодні відзначають День Військово-морських сил України та День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.

Також 3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів – ще одна дата, присвячена екології. У літній період в лісах і полях збільшується кількість сміття, тому ця дата покликана звернути увагу людей на екологічну проблему.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 липня вшановує пам'ять святого мученика Мефодія Патарського, Олімпійського, єпископа. У народі його прозвали Перепелятником за те, що в цей день було заведено полювати на перепелів.

Інші назви свята: «Мефодій Погодовказівник», «Павутинний день», «Нефьодів день», «Тенетник».

День Військово-морських сил України

У першу неділю липня щороку всі причетні святкують День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Започатковане свято було наказом президента Петра Порошенка 12.06.2015.

Військово-Морські сили грають важливу роль у забезпеченні обороноспроможності держави. Вперше прапор України був піднятий на кораблях Чорноморського флоту 29 квітня 1918 року.

День зенітних ракетних військ Повітряних Сил

Починаючи з 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10.02.2011 – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.

Проведення Дня зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ сприяє усвідомленню суспільства важливості потужного та ефективного захисту у системі протиповітряної оборони країни. Зенітним ракетним військам довірено важливу місію – спільно з іншими воєнними постійно боронити повітряний простір над українськими містами, важливими стратегічними об’єктами від авіаційних та інших ударів противника.

Міжнародний день без поліетилену

3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів.

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 одиниць на кожного дорослого. У природному середовищі поліетилен розкладається більше двохста років, а пластик – майже 450 років. Водночас деякі вчені вважають, що пластик лише розпадається на шматочки, які з часом стають меншими.

Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40-а країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.

Народні прикмети на 3 липня:

Павуки плетуть павутину – погода налагодиться.

Якщо павук нову мережу не плете, а стару знищує, то незабаром почнеться справжня негода з ураганами.

Мурахи ховаються в будиночок – до сильних вітрів.

Перепелиці кричать, не замовкаючи – до дощу.

Чим ближче до людського житла летять перепелиці, тим суворіша буде зима.

Лебеді кричать увечері – до негоди.

Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.

Йде дощ – значить, така погода триватиме ще сорок днів.

Що не можна робити 3 липня:

Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.

Викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.

Виносити з хати сміття і непотріб – це загрожує бідністю.

У кого іменини 3 липня?

Іменини сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Гліб, Гурій, Єлисей, Іоан, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма і Фома.

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