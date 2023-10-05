5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто пліткувати та заздрити

Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній День вчителя. Віряни вшановують пам'ять великомучениці Харитини.

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Всесвітній День вчителя

Сьогодні у світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя. День вчителя – професійне свято всіх працівників сфери освіти.

Свято відзначається з 1994 року. Саме цього дня, в 1966 році, скликана ЮНЕСКО і Міжнародною організацією праці конференція ухвалила Рекомендацію «Про положення вчителів» – перший міжнародний документ, що окреслював умови праці вчителів.

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Святкування відбуваються у понад 100 країнах світу, хоча деякі країни мають також національний День учителя, зокрема й Україна. Цей день дає можливість замислитися над силою освітян, викликами, з якими вони стикаються та нагадує про важливість вчителів у формуванні майбутнього наступного покоління.

Щороку ЮНЕСКО у партнерстві з такими організаціями, як Міжнародна організація праці (МОП), ЮНІСЕФ та Інтернаціонал освіти (ІО), організовує заходи та кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності про роль вчителів.

Яке сьогодні релігійне свято

5 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Харитини. Харитина жила в місті Понте на березі Чорного моря і рано залишилася сиротою. Виховував її благочестивий християнин Клавдій, який ставився до неї як до доньки і побудував для неї будинок.

Харитина увірувала в Ісуса Христа, тому вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Клавдій любив дівчину, як рідну дочку, тому цей намір її підтримав. Він придбав для неї окремий будинок, де вона жила в цнотливості. Харитина стала прикладом для вірян, підштовхнула їх прийняти Господа в серце.

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За часів імператора Діоклетіана християн переслідували. Харитину оббрехали і кинули до в'язниці, а потім піддали мукам. Її намагалися змусити відмовитися від віри, але марно.

Що не можна робити цього дня

Не варто лихословити, з'ясовувати стосунки та пліткувати.

Не можна заздрити.

Не потрібно лінуватися.

Краще не носити темні речі, вони можуть стати причиною невдач і розорення.

У цей день не варто свататися, робити пропозицію чи проводити весілля – союз буде нещасливим.

Також не варто цього дня переїжджати або вирушати в тривалі поїздки – будуть невдалими.

Народні прикмети

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день, зокрема пов’язаних з погодою:

Якщо з берези ще не опало листя, то сніг випаде пізно.

Коли клен і черемха скинули листя, то скоро зима.

Якщо на сосні мало шишок мало, то зима буде теплою.

Павутина в повітрі – ще довго протримається тепло.

Безвітряна погода вказує на похолодання.

Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.

Пам’ятні події 5 жовтня

1143 – за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.

1594 – Почалося повстання під проводом Северина Наливайка.

1762 – у віденському Бурґтеатрі відбулась прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка (1714–1787) «Орфей і Еврідіка»

1933 – Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру «Березіль» за «націоналізм».

1939 – кінець польсько-німецької війни.

1941 – У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич.

1910 – в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.

1962 – випущений перший сингл групи The Beatles – «Love Me Do».

2009 – вийшов на екрани України фільм «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Денис, Матвій, Гавриїл, Кузьма, Євдоким, Олексій, Петро, Інокентій, Макар, Тихон.