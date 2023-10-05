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5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
З ініціативи ООН, 5 жовтня відзначається Всесвітній день вчителя
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто пліткувати та заздрити

Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній День вчителя. Віряни вшановують пам'ять великомучениці Харитини.

Всесвітній День вчителя

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Сьогодні у світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя. День вчителя – професійне свято всіх працівників сфери освіти.

Свято відзначається з 1994 року. Саме цього дня, в 1966 році, скликана ЮНЕСКО і Міжнародною організацією праці конференція ухвалила Рекомендацію «Про положення вчителів» – перший міжнародний документ, що окреслював умови праці вчителів.

Святкування відбуваються у понад 100 країнах світу, хоча деякі країни мають також національний День учителя, зокрема й Україна. Цей день дає можливість замислитися над силою освітян, викликами, з якими вони стикаються та нагадує про важливість вчителів у формуванні майбутнього наступного покоління.

Щороку ЮНЕСКО у партнерстві з такими організаціями, як Міжнародна організація праці (МОП), ЮНІСЕФ та Інтернаціонал освіти (ІО), організовує заходи та кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності про роль вчителів.

Яке сьогодні релігійне свято

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

5 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Харитини. Харитина жила в місті Понте на березі Чорного моря і рано залишилася сиротою. Виховував її благочестивий християнин Клавдій, який ставився до неї як до доньки і побудував для неї будинок.

Харитина увірувала в Ісуса Христа, тому вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Клавдій любив дівчину, як рідну дочку, тому цей намір її підтримав. Він придбав для неї окремий будинок, де вона жила в цнотливості. Харитина стала прикладом для вірян, підштовхнула їх прийняти Господа в серце.

За часів імператора Діоклетіана християн переслідували. Харитину оббрехали і кинули до в'язниці, а потім піддали мукам. Її намагалися змусити відмовитися від віри, але марно.

Що не можна робити цього дня

  • Не варто лихословити, з'ясовувати стосунки та пліткувати.
  • Не можна заздрити.
  • Не потрібно лінуватися.
  • Краще не носити темні речі, вони можуть стати причиною невдач і розорення.
  • У цей день не варто свататися, робити пропозицію чи проводити весілля – союз буде нещасливим.
  • Також не варто цього дня переїжджати або вирушати в тривалі поїздки – будуть невдалими.

Народні прикмети

  • Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день, зокрема пов’язаних з погодою:
  • Якщо з берези ще не опало листя, то сніг випаде пізно.
  • Коли клен і черемха скинули листя, то скоро зима.
  • Якщо на сосні мало шишок мало, то зима буде теплою.
  • Павутина в повітрі – ще довго протримається тепло.
  • Безвітряна погода вказує на похолодання.
  • Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.

Пам’ятні події 5 жовтня

  • 1143 – за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.
  • 1594 – Почалося повстання під проводом Северина Наливайка.
  • 1762 – у віденському Бурґтеатрі відбулась прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка (1714–1787) «Орфей і Еврідіка»
  • 1933 – Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру «Березіль» за «націоналізм».
  • 1939 – кінець польсько-німецької війни.
  • 1941 – У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич.
  • 1910 – в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.
  • 1962 – випущений перший сингл групи The Beatles – «Love Me Do».
  • 2009 – вийшов на екрани України фільм «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Денис, Матвій, Гавриїл, Кузьма, Євдоким, Олексій, Петро, Інокентій, Макар, Тихон.

Теги: Україна традиції свято

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