5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не варто пліткувати та заздрити
Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній День вчителя. Віряни вшановують пам'ять великомучениці Харитини.
Всесвітній День вчителя
Сьогодні у світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя. День вчителя – професійне свято всіх працівників сфери освіти.
Свято відзначається з 1994 року. Саме цього дня, в 1966 році, скликана ЮНЕСКО і Міжнародною організацією праці конференція ухвалила Рекомендацію «Про положення вчителів» – перший міжнародний документ, що окреслював умови праці вчителів.
Святкування відбуваються у понад 100 країнах світу, хоча деякі країни мають також національний День учителя, зокрема й Україна. Цей день дає можливість замислитися над силою освітян, викликами, з якими вони стикаються та нагадує про важливість вчителів у формуванні майбутнього наступного покоління.
Щороку ЮНЕСКО у партнерстві з такими організаціями, як Міжнародна організація праці (МОП), ЮНІСЕФ та Інтернаціонал освіти (ІО), організовує заходи та кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності про роль вчителів.
Яке сьогодні релігійне свято
5 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Харитини. Харитина жила в місті Понте на березі Чорного моря і рано залишилася сиротою. Виховував її благочестивий християнин Клавдій, який ставився до неї як до доньки і побудував для неї будинок.
Харитина увірувала в Ісуса Христа, тому вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Клавдій любив дівчину, як рідну дочку, тому цей намір її підтримав. Він придбав для неї окремий будинок, де вона жила в цнотливості. Харитина стала прикладом для вірян, підштовхнула їх прийняти Господа в серце.
За часів імператора Діоклетіана християн переслідували. Харитину оббрехали і кинули до в'язниці, а потім піддали мукам. Її намагалися змусити відмовитися від віри, але марно.
Що не можна робити цього дня
- Не варто лихословити, з'ясовувати стосунки та пліткувати.
- Не можна заздрити.
- Не потрібно лінуватися.
- Краще не носити темні речі, вони можуть стати причиною невдач і розорення.
- У цей день не варто свататися, робити пропозицію чи проводити весілля – союз буде нещасливим.
- Також не варто цього дня переїжджати або вирушати в тривалі поїздки – будуть невдалими.
Народні прикмети
- Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день, зокрема пов’язаних з погодою:
- Якщо з берези ще не опало листя, то сніг випаде пізно.
- Коли клен і черемха скинули листя, то скоро зима.
- Якщо на сосні мало шишок мало, то зима буде теплою.
- Павутина в повітрі – ще довго протримається тепло.
- Безвітряна погода вказує на похолодання.
- Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.
Пам’ятні події 5 жовтня
- 1143 – за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.
- 1594 – Почалося повстання під проводом Северина Наливайка.
- 1762 – у віденському Бурґтеатрі відбулась прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка (1714–1787) «Орфей і Еврідіка»
- 1933 – Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру «Березіль» за «націоналізм».
- 1939 – кінець польсько-німецької війни.
- 1941 – У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич.
- 1910 – в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.
- 1962 – випущений перший сингл групи The Beatles – «Love Me Do».
- 2009 – вийшов на екрани України фільм «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).
Іменини
День ангела сьогодні святкують Денис, Матвій, Гавриїл, Кузьма, Євдоким, Олексій, Петро, Інокентій, Макар, Тихон.
Коментарі — 0